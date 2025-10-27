Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Καλοκαιρινή «ανάσα» στα τέλη Οκτώβρη – Ήλιος, ήπιοι άνεμοι και θερμοκρασίες στα φυσιολογικά επίπεδα

Κυρίως αίθριος καιρός με ήπια φθινοπωρινή διάθεση τις επόμενες μέρες, καθώς η θερμοκρασία παραμένει κοντά στα κανονικά επίπεδα και οι άνεμοι δεν ξεπερνούν τα 4 μποφόρ.

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, χαρίζοντας ήπιες καιρικές συνθήκες. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί έως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα φτάσει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και ανατολικά παράλια, 25 στα υπόλοιπα παράλια και 18 στα ορεινά.

Απόψε, αίθριος καιρός με ήρεμη ατμόσφαιρα και ασθενείς ανέμους. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως βορειοανατολικούς — στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικούς — 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ενώ η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, 17 στα παράλια και 9 στα ψηλότερα ορεινά.

Τις επόμενες ημέρες, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, με τοπικά αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές – ιδανικές συνθήκες για μια ήσυχη φθινοπωρινή εβδομάδα.

