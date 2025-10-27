Σε πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης πράσινων αποβλήτων θα συμμετέχει ο Δήμος Αθηένου

Σε ένα κυκλικό, κοινοτικό μοντέλο κομποστοποίησης, που μετατρέπει τα πράσινα απόβλητα και την κοπριά ζώων σε υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους κομπόστ, με βελτίωση στην υγεία του εδάφους, τη γονιμότητα και την ανθεκτικότητα σε ημιάνυδρες γεωργικές περιοχές, θα συμμετέχει ο Δήμος Αθηένου.

Σε ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται ότι «ο Δήμαρχος Κυριάκος Καρεκλάς συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Nurish, που πραγματοποιήθηκε από τις 22 ως τις 24 Οκτωβρίου, στην Αθήνα».

Το πρόγραμμα Nurish «εμπίπτει στην πρωτοβουλία Horizon-Miss-2024-Clima-01-07 και επικεφαλής εταίρος είναι το Μετσόβειο Πολυτεχνείο της Αθήνας. Σ’ αυτό μετέχουν 28 εταίροι από 10 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ από την Κύπρο μετέχουν ο Δήμος Αθηένου και η Περιβαλλοντική ΜΚΟ ΑΚΤΗ, που εκπροσωπήθηκε από τον διευθυντή της Μιχάλη Λοϊζίδη και τη λειτουργό Δήμητρα Πέτσα».

Στόχος του προγράμματος Nurish «είναι να υποστηρίξει τη μετάβαση των αγροτικών περιοχών προς ένα μέλλον ανθεκτικό στην κλιματική αλλαγή, μέσω αναγεννητικών πρακτικών στην οικοδόμηση κοινοτήτων, την οικονομική ανάπτυξη, την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και τον σχεδιασμό προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Σε συνδυασμό με τεχνολογικές, κυκλικές και κοινωνικές καινοτομίες, οι πρακτικές αυτές θα προσφέρουν αναγεννητικές προοπτικές στις αγροτικές περιοχές και θα τις βοηθήσουν να μετατραπούν σε ισχυρές δράσεις ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή», αναφέρεται.

Για την Αθηένου, προστίθεται στην ανακοίνωση, «στα πλαίσια του προγράμματος και μετά από σχεδιασμό που προτάθηκε από την ΑΚΤΗ, αυτό θα χρηματοδοτήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο θα επιδείξει ένα κυκλικό, κοινοτικό μοντέλο κομποστοποίησης, που μετατρέπει τα πράσινα απόβλητα και την κοπριά ζώων σε υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους κομπόστ. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η υγεία του εδάφους, η γονιμότητα και η ανθεκτικότητα σε ημιάνυδρες γεωργικές περιοχές».

Έτσι σημειώνεται «η λύση θα είναι ένα Κυκλικό Συμβιωτικό Σχέδιο Διαχείρισης Πράσινων Αποβλήτων, προσαρμοσμένο στο τοπικό πλαίσιο της Αθηένου, χρησιμοποιώντας ένα τοπικό μοντέλο κοινής οικονομίας».

Με την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος, «όλα τα κλαδέματα της περιοχής θα μπορούν αντί να καίγονται, να δίνονται στο συμβιωτικό μοντέλο κομποστοποίησης, που μαζί με μέρος κοπριάς των ζώων θα παράγει υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους κομπόστ, βοηθώντας αφάνταστα την περιοχή της Αθηένου».

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα διαρκεί 54 μήνες και είναι 100% χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ