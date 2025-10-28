Θανατηφόρο στο Τρόοδος: Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες του θανάτου του άτυχου Πέτρου - Θα παντρευόταν το 2026, καταλείπει δύο παιδιά ανήλικα

Νέο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης σε δρόμο του δευτερεύοντος οδικού δικτύου, με θύμα 45χρονο μοτοσικλετιστή.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Εκπροσώπου της Τροχαίας, Αιμίλιου Καφά, το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 07:45 το πρωί της Τρίτης, όταν ομάδα μοτοσικλετιστών που κινούνταν με κατεύθυνση το Τρόοδος βρισκόταν σε σημείο με στροφή. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 45χρονος έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με εξ αντιθέτου διερχόμενο όχημα, τύπου διπλοκάμπινο που οδηγούσε άντρας 42 ετών.

Νεκρός είναι ο Πέτρος Βούτης, πατέρας δύο ανήλικων παιδιών. Τραγική ειρωνία, ότι ο Βούτης θα παντρευόταν το 2026, σύμφωνα με πληροφορίες.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε θανάσιμα και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο κ. Καφάς ανέφερε ότι ο 45χρονος φορούσε προστατευτικό κράνος, ενώ ο οδηγός του άλλου οχήματος ήταν προσδεδεμένος με ζώνη ασφαλείας και δεν τραυματίστηκε.

«Οι εξετάσεις της Αστυνομίας βρίσκονται στο αρχικό στάδιο. Μελετάται το γεγονός της εισόδου του θανόντος από το δικό του ρεύμα κυκλοφορίας στο αντίθετο — κάτω από ποιες συνθήκες συνέβη και ποιος ήταν ο λόγος που οδήγησε στο δυστύχημα και τον θάνατό του», δήλωσε ο Εκπρόσωπος της Τροχαίας.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του νέου θανατηφόρου δυστυχήματος.