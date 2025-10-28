Πήρε εξιτήριο ο Τυχικός - Θα επισκεφθεί δύο καρδιοχειρούργους (βίντεο)

Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο της Αθήνας ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός, ο οποίος νοσηλευόταν από την περασμένη Πέμπτη, έπειτα από μια περιπέτεια με την υγεία του.

Σύμφωνα με βίντεο που ανάρτησαν υποστηρικτές του, ο Τυχικός ολοκλήρωσε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και τις επόμενες ημέρες θα επισκεφθεί δύο καρδιοχειρουργούς για πιο λεπτομερή αξιολόγηση της κατάστασής του.

Ο ιερέας Ευάγγελος Παπανικολάου, που βρίσκεται στο πλευρό του, συγκεκριμένα δήλωσε: «Έχουμε ήδη διαλέξει δύο καρδιοχειρουργούς για να πάρουμε τη γνώμη. Από εκεί και πέρα, εάν μας πουν ότι θα πρέπει να γίνει κάτι τώρα, θα το δούμε. Εάν μας πουν πως δεν υπάρχει κάποιο θέμα, θα επιστρέψει εις τη νήσο και θα παραστεί εις την Αγίαν Σύνοδο, όπως τον απέστειλε ο Πατριάρχης του γένους».

Ο π. Παπανικολάου ανέφερε ότι οι γιατροί συνέστησαν στον Τυχικό να αποφύγει την όποια ψυχική κόπωση. Σε άλλο σημείο, ο π. Παπανικολάου ανέφερε: «Να γνωρίζετε πως ο Πανιερώτατος προσευχόταν συνέχεια, όσο διάστημα ήταν εδώ. Ήρθαν πάρα πολλοί άνθρωποι να τον δουν, δεν επιτρέψαμε να εισέλθουν μέσα. Επίσης, πάρα πολλοί άνθρωποι, θέλησαν να δώσουν κάποια ποσά για να πληρωθούν τα έξοδά του, ούτε αυτά τα δεχτήκαμε».

Ενδεικτικά, έκανε λόγο για μία γυναίκα από την Αμερική που προσφέρθηκε να δώσει ένα μεγάλο ποσό χιλιάδων ευρώ για να χειρουργηθεί στην Αμερική εφόσον χρειαστεί να υποβληθεί σε κάποια στιγμή σε χειρουργική επέμβαση.

Τι δήλωσε ο Τυχικός

Από την πλευρά του, ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός εξέφρασε τις ευχαριστίες του:

«Ευχαριστώ τον Θεό και όλους εσάς που σταθήκατε δίπλα μου, όπως και το ιατρικό προσωπικό για τη φροντίδα του. Ευχαριστώ τους αδελφούς και όλους όσοι προσεύχονται και νοιάζονται για μένα. Προσεύχομαι κι εγώ για όλους, και ιδιαίτερα για την αγαπημένη μου Πάφο».

«Παραλείψεις από Εκκλησία της Κύπρου»

Ο πάτερ Παπανικολάου αναφέρθηκε και στην Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως που διαπίστωσε, σύμφωνα με τον ίδιο, παραλείψεις στη διαδικασία που ακολούθησε η Εκκλησία της Κύπρου, ωστόσο πρότεινε να παραμείνει η ίδια ποινή για το καλό του ίδιου του Τυχικού, αλλά και για το καλό της Εκκλησίας.

Εγώ, είπε χαρακτηριστικά, «εάν είχα κάνει μια παράλειψη, τουλάχιστον θα ζητούσα μια συγνώμη». Επιπρόσθετα, σημείωσε, πως τον τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό θα τον φωτίσει ο Θεός μετά και το πρόβλημα της υγείας που πέρασε.

Δείτε το βίντεο:

Υπενθυμίζεται ότι, στον «Π» ο Κυριάκος Κυριάκου, μέλος της Ομάδας στήριξης του Τυχικού, είχε δηλώσει ότι ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός, αντιμετωπίζει πρόβλημα στην αορτική βαλβίδα και στην ίδια την αορτή.

Ο κ. Κυριάκου, είχε επισημάνει ότι, ύστερα από ενημέρωση που έτυχε από το νοσοκομείο, ο Τυχικός δεν χρειάζεται να υποβληθεί σε άμεση χειρουργική επέμβαση, όμως η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται πολύ σοβαρή και οι ιατροί θα αποφασίσουν για την θεραπεία του. Τέλος, ο ίδιος, είχε αναφέρει ότι ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός παρουσίαζε πόνους στο στήθος.

Σημειώνεται, επίσης, πως η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου αποφάνθηκε στις 22 Μάϊου την έκπτωση και άμεση απομάκρυνση του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού και την υποχρέωση του να καταθέσει ομολογία πίστεως στην οποία θα καταδικάζει τον αποτειχισμό.

Στην ομολογία πίστεως πρέπει να είναι σαφής η δήλωση του σε σχέση με αυτά που ζητά η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου, δηλαδή να συνάδει η δήλωση με το περιεχόμενο των Οικουμενικών Συνόδων που πραγματοποιήθηκαν στους κόλπους της Εκκλησίας από τους πρώτους αιώνες μέχρι το 2016 με την Πανορθόδοξη Σύνοδο της Κρήτης.