Τρεις συλλήψεις για το περιστατικό βίας σε σχολείο στο Πλατύ Αγλαντζιάς

Πρόκειται για 53χρονο, 18χρονο και 16χρονο, οι οποίοι κατηγορήθηκαν γραπτώς αφέθηκαν ελεύθερα για να κλητευθούν ενώπιον Δικαστηρίου.

Συνελήφθησαν χθες δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, τρία πρόσωπα αναφορικά με την υπόθεση επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, σε σχολείο στο Πλατύ Αγλαντζιάς, που διαπράχθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2025. 

Σύμφωνα με αστυνομική ενημέρωση, τα πιο πάνω πρόσωπα, ηλικίας 53, 18 και 16 ετών, αφού κατηγορήθηκαν γραπτώς αφέθηκαν ελεύθερα για να κλητευθούν ενώπιον Δικαστηρίου, ενώ σχετικά με το τρίτο πρόσωπο, τηρήθηκαν οι σχετικές πρόνοιες του Περί Παίδων Νόμου. 

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

