Πάρτι κακοδιαχείρισης τ/κ κατοικιών στα Πάνω Λεύκαρα - Με την ανοχή της αρμόδιας υπηρεσίας, καταγγέλλει ο δήμαρχος

Τα προβλήματα που προκύπτουν εξαιτίας της κακοδιαχείρισης, εδώ και δεκαετίες, των τουρκοκυπριακών κατοικιών στα Πάνω Λεύκαρα βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, στην παρουσία του προέδρου και μελών της Επιτροπής Προσφύγων της Βουλής, καθώς κι εκπροσώπων αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Όπως κατήγγειλε ο δήμαρχος Λευκάρων Σοφοκλής Σοφοκλέους, με την ανοχή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών πολίτες έχουν οικειοποιηθεί δύο ή και τρεις τουρκοκυπριακές κατοικίες, χρησιμοποιώντας τις, ως επί το πλείστον, ως αποθήκες. Πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια τη δημοτική Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι περίπου το 18% του οικισμού στα Πάνω Λεύκαρα είναι τουρκοκυπριακά σπίτια, τα οποία εγκαταλείφθηκαν από τους νόμιμους ιδιοκτήτες τους το 1963 μετά τις δικοινοτικές ταραχές.

«Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα με τις τουρκοκυπριακές κατοικίες θέτει σε αμφιβολία τη χρηστή διοίκηση, την ίδια ώρα που επικίνδυνες και ετοιμόρροπες κατοικίες βρίσκονται στο έλεος του Θεού, ενώ τα συμβόλαια που υπεγράφησαν μεταξύ Κηδεμόνα και πολιτών ουδέποτε έτυχαν εφαρμογής, διότι επί της ουσίας τα υποστατικά αυτά παραμένουν ακατοίκητα και παραμελημένα για πολλά χρόνια, προκαλώντας οπτική ρύπανση σε νευραλγικά σημεία της πόλης», υπογράμμισε ο κ. Σοφοκλέους.

Κατά τη σύσκεψη, ο δήμαρχος Λευκάρων ζήτησε από τον πρόεδρο και τα μέλη της Εεπιτροπής Προσφύγων της Βουλής να διερευνήσουν τις καταγγελίες του για κακοδιαχείριση των τουρκοκυπριακών κατοικιών στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου και παράλληλα εντός 40 ημερών να γίνει νέα σύσκεψη, κατά την οποία να παρουσιαστεί από την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών αναλυτική κατάσταση-κατάλογος όλων των νόμιμων δικαιούχων τουρκοκυπριακών κατοικιών στα Π. Λεύκαρα.

Ζήτησε, επίσης, όπως ληφθούν όλα τα νόμιμα μέτρα με σκοπό την άρση κάθε παρανομίας που, όπως υποστηρίζει, εδώ και δεκαετίες παρατηρείται στη διαχείριση και παραχώρηση τ/κ περιουσιών. «Τα σπίτια αυτά θα πρέπει να παραχωρηθούν σε δικαιούχους και κυρίως σε νεαρά ζευγάρια, τα οποία ήδη έχουν αιτηθεί στέγαση και δικαίως διεκδικούν την παραχώρηση τουρκοκυπριακών κατοικιών αλλά για χρόνια είναι στο περίμενε.

Στα Πάνω Λεύκαρα υπάρχει ένας κανονικός οικισμός με τέμενος και τουρκοκυπριακό νεκροταφείο και σκοπός μας είναι η προστασία τους», συμπλήρωσε ο δήμαρχος. Ο Σ. Σοφοκλέους σημείωσε ότι το επόμενο βήμα του Δήμου Λευκάρων θα είναι η πλήρης ενημέρωση γύρω από τους τρόπους και μεθόδους παραχώρησης τουρκοκυπριακών τεμαχίων γης στην περιοχή, τα οποία, όπως ανέφερε, κάποιοι εδώ και χρόνια τα καλλιεργούν για δικούς τους σκοπούς. «Μας ενδιαφέρει μόνο η νομιμότητα της παραχώρησης αυτών των χωραφιών, σύμφωνα με τα κριτήρια που ισχύουν», κατέληξε.