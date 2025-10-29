Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση η αιτία θανάτου του 45χρονου μοτοσικλετιστή Πέτρου Βούτη

Από τη σύγκρουση ο άτυχος 45χρονος τραυματίστηκε κρίσιμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σε βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και σε κακώσεις σώματος και ζωτικών οργάνων οφείλεται ο θάνατος του 45χρονου μοτοσικλετιστή, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το πρωί στη Λεμεσό, σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροτομής που διενεργήθηκε σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 07:45 το πρωί της Τρίτης, όταν ομάδα μοτοσικλετιστών κινούνταν με κατεύθυνση προς το Τρόοδος. Σε σημείο με στροφή και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 45χρονος Πέτρος Βούτης, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με εξ αντιθέτου διερχόμενο όχημα τύπου διπλοκάμπινο, το οποίο οδηγούσε άνδρας ηλικίας 42 ετών.

Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

