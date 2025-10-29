Υπουργείο Γεωργίας: Έτοιμο να λύσει το γρίφο απώλειας νερού των ΕΟΑ

Διαθέσιμα κονδύλια για νέα έργα που θα βοηθήσουν στην επίλυση του μεγάλου προβλήματος της απώλειας νερού στα συστήματα ύδρευσης των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, φαίνεται πως… βρήκε το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Μετά την καταγγελία του Προέδρου του ΕΟΑ Αμμοχώστου, Γιάννη Καρούσου πως η επαρχία Αμμοχώστου αδικείται σε σύγκριση με τους υπόλοιπους ΕΟΑ, μιας και εξαιρέθηκε από την διάθεση του απαραίτητου κονδυλίου από την κυβέρνηση, όσον αφορά την εγκατάσταση έξυπνων υδρομετρητών.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο “Π”, έχει ήδη αποσταλεί σχετική επιστολή στους ΕΟΑ για να ετοιμάσουν προτάσεις έργων και δράσεων έτσι ώστε να αξιολογηθούν και να συμπεριληφθούν στην πρόταση για επιπλέον κονδύλια που θα σταλεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.

Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο, ο Πρόεδρος ΕΟΑ Αμμοχώστου, Γιάννης Καρούσος, επιβεβαίωσε στον “Π” πως εντοπίζονται εκτεταμένα φαινόμενα παράνομης υδροληψίας στην επαρχία Αμμοχώστου και τόνισε την αναγκαιότητα εγκατάστασης έξυπνων υδρομετρητών για πιο αποτελεσματικό έλεγχο του δίκτυο ύδρευσης και μείωση απωλειών.

Από ότι φαίνεται, το Υπουργείο Γεωργίας είναι έτοιμο να καταπολεμήσει τις απώλειες νερού και να καλύψει τα έξοδα υλοποίησης των απαραίτητων έργων.