Στα μαχαίρια ΕΟΑ Αμμοχώστου και κυβέρνηση

ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΣΠΑΝΟΥ

Η κυβέρνηση απαντά στον κ. Καρούσο ότι προωθούνται υδατικά έργα στην Αμμόχωστο, όπως η αντικατάσταση του αγωγού Χοιροκοιτίας - Αμμοχώστου που έχει περιληφθεί στο ΣΑΑ και ήδη κατασκευάζεται

Πυρά κατά της κυβέρνησης για αποκλεισμό της επαρχίας Αμμοχώστου από βασικά κονδύλια που αφορούν υδατικά έργα, όπως η εγκατάσταση έξυπνων υδρομετρητών, εκτοξεύει ο Γιάννης Καρούσος. Στην αντίπερα όχθη, οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς υποστηρίζουν ότι η επαρχία έχει επωφεληθεί με τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων τα οποία προχωρούν κανονικά, ενώ ο...

