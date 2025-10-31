Τ/κ εναντίον της παραχώρησης οπτικών ινών στην Turk Telekom - Καταγγέλλουν ότι δημιουργείται μονοπώλιο

Σε διαμαρτυρία έξω από την «πρωθυπουργία» στα κατεχόμενα προχώρησε την Παρασκευή η τουρκοκυπριακή ένωση παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου, αντιδρώντας στην παραχώρηση του δικτύου οπτικών ινών στην Turk Telekom. Στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου, οι εκπρόσωποι της ένωσης χαρακτήρισαν την υπογραφή "πρωτόκολλου" μεταξύ Τουρκίας και «κυβέρνησης» ως «πρωτοφανές φιάσκο» και «βαρύ πλήγμα για την επικοινωνιακή δομή της χώρας».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Γιενί Ντουζέν», οι εκπρόσωποι τόνισαν ότι το "πρωτόκολλο", το οποίο κρατήθηκε μυστικό για μήνες, παραχωρεί στην Turk Telekom μονοπώλιο των υπηρεσιών διαδικτύου για 25 χρόνια.

Υποστήριξαν ότι η "συμφωνία" εγγυάται τη μεταφορά των μηνιαίων εσόδων της «αρχής τηλεπικοινωνιών», ύψους 35 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών, στην τουρκική εταιρεία. Παράλληλα, απαγορεύει σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, ακόμα και στην ίδια την «αρχή», να εγκαταστήσει δίκτυα οπτικών ινών.

Η ένωση κατήγγειλε ότι η Turk Telekom θα αξιοποιήσει δωρεάν το προσωπικό, τα οχήματα και τις εγκαταστάσεις της «αρχής» για την υλοποίηση του έργου, ενώ οι νέες υποδομές θα χρηματοδοτηθούν από τον «κρατικό» προϋπολογισμό. «Αν το κράτος μπορεί να διαθέσει τόσους πόρους, γιατί χρειάζεται την Turk Telekom;» διερωτήθηκαν οι εκπρόσωποι.

Επίσης, τέθηκαν ερωτήματα για το κόστος του έργου, το οποίο φέρεται να αυξήθηκε από 40 σε 130 εκατομμύρια δολάρια, καθώς και για τη δήλωση του «υπουργού μεταφορών», Ερχάν Αρικλί, περί «πιέσεων άνωθεν» για την υπογραφή της "συμφωνίας.

Η ένωση ξεκαθάρισε ότι δεν είναι αντίθετη με τον εκσυγχρονισμό των δικτύων, αλλά με την απευθείας ανάθεση χωρίς διαγωνισμό, και δήλωσε ότι θα παρακολουθεί στενά την υπόθεση και από νομικής πλευράς.

ΚΥΠΕ