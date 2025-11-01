Πληρώνουν «χρυσάφι» τις σχολικές εκδρομές - Έξι ευρώ κόμιστρο για 20 χιλιόμετρα

Για μια απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων, σχολείο της επαρχίας Λευκωσίας ζήτησε €6 από τους γονείς για τη μεταφορά των μαθητών με λεωφορείο σε σχολική εκδρομή. Το ποσό θεωρήθηκε υψηλό σε σχέση με τη διαδρομή, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για το κόστος των σχολικών εξορμήσεων και κατά πόσο οι οικονομικές απαιτήσεις συνάδουν με τις πραγματικότητες. Το συγκεκριμένο ποσό δεν ήταν το...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!