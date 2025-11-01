Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Πληρώνουν «χρυσάφι» τις σχολικές εκδρομές - Έξι ευρώ κόμιστρο για 20 χιλιόμετρα

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Header Image

Στην περίπτωση οικογένειας με τρία παιδιά, το κόστος μιας σχολικής εκδρομής μπορεί να ξεπεράσει τα 50 ευρώ

Για μια απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων, σχολείο της επαρχίας Λευκωσίας ζήτησε €6 από τους γονείς για τη μεταφορά των μαθητών με λεωφορείο σε σχολική εκδρομή. Το ποσό θεωρήθηκε υψηλό σε σχέση με τη διαδρομή, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για το κόστος των σχολικών εξορμήσεων και κατά πόσο οι οικονομικές απαιτήσεις συνάδουν με τις πραγματικότητες. Το συγκεκριμένο ποσό δεν ήταν το...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΣΧΟΛΕΙΑΜαθητέςΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑΜΑΘΗΤΕΣμαθητέςΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα