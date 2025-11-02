Προσπάθεια για επιστροφή Κυπρίων που εγκλωβίστηκαν στην Τανζανία – Αιματηρές συγκρούσεις διαδηλωτών με σώματα ασφαλείας

Συνεχίζονται οι προσπάθειες του Υπουργείου Εξωτερικών για ασφαλή επιστροφή των 22 προσώπων που εγκλωβίστηκαν στην Τανζανία λόγω των αιματηρών διαμαρτυριών που ξέσπασαν στη χώρα της Αφρικής μετά τις εκλογές της Τετάρτης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, Θεόδωρος Γκότσης, δήλωσε στο politis.com.cy ότι τα 22 πρόσωπα είναι καλά στην υγεία τους και βρίσκονται σε σημεία της Τανζανίας όπου επικρατεί ηρεμία. Πρόσθεσε δε ότι γίνονται συνεννοήσεις και μέσω της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Τανζανία για συντονισμό και διευθέτηση της επιστροφής τους.

Υπενθυμίζεται ότι ομάδα 18 προσώπων, εκ των οποίων η πλειοψηφία είναι Κύπριοι μαθητές, βρίσκεται στην Τανζανία εν μέσω αιματηρών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που ξέσπασαν μετά τις εκλογές της περασμένης Τετάρτης, με την αντιπολίτευση της αφρικανικής χώρας να κάνει λόγο για εκατοντάδες νεκρούς.

Συγκεκριμένα, στην Τανζανία βρίσκονται 14 μαθητές που συμμετέχουν σε εκδρομή εθελοντικής εργασίας, συνοδευόμενοι από τέσσερα ενήλικα πρόσωπα - εθελοντές και εκπαιδευτικούς. Η πλειοψηφία των μαθητών είναι Κύπριοι, ενώ στην αποστολή συμμετέχουν δύο Ελλαδίτες και ορισμένοι ξένοι. Στην Τανζανία βρίσκονται και άλλοι τέσσερις Κύπριοι πολίτες οι οποίοι πραγματοποιούσαν επίσκεψη, με τον συνολικό αριθμό των προσώπων που βρίσκονται στη χώρα να ανέρχεται σε 22 άτομα.

Η οδηγία του ΥΠΕΞ

Ταξιδιωτική οδηγία, η οποία αφορά Κύπριους πολίτες που βρίσκονται ή προτίθενται να μεταβούν στην Τανζανία, εξέδωσε την Παρασκευή το Υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΞ, "λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ασφαλείας στη Τανζανία, συνιστά στους Κύπριους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των συνεχιζόμενων αναταραχών και της επιβολής απαγόρευσης κυκλοφορίας στη χώρα".

Επιπρόσθετα, συνιστάται στους Κύπριους πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να αποφεύγουν όλες τις συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις, να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών. Συνιστάται επίσης όπως παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και τις πληροφορίες από τα διεθνή και τοπικά μέσα ενημέρωσης, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να εφαρμόζουν μέγιστα μέτρα ασφαλείας.

Οι Κύπριοι πολίτες καλούνται επίσης να εγγραφούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα εγγραφής Κυπρίων στο εξωτερικό Connect2CY.