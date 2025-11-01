Αγωνία για Κύπριους στην Τανζανία, ανάμεσα τους αρκετοί μαθητές - Επικρατεί χάος και αιματηρές ταραχές

Ομάδα 18 προσώπων, εκ των οποίων η πλειοψηφία είναι Κύπριοι μαθητές, βρίσκεται στην Τανζανία εν μέσω αιματηρών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που ξέσπασαν μετά τις εκλογές της περασμένης Τετάρτης, με την αντιπολίτευση της αφρικανικής χώρας να κάνει λόγο για εκατοντάδες νεκρούς.

Όπως δήλωσε στο politis.com.cy ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, Θεόδωρος Γκότσης, στην Τανζανία βρίσκονται 14 μαθητές που συμμετέχουν σε εκδρομή εθελοντικής εργασίας, συνοδευόμενοι από τέσσερα ενήλικα πρόσωπα - εθελοντές και εκπαιδευτικούς. Η πλειοψηφία των μαθητών είναι Κύπριοι, ενώ στην αποστολή συμμετέχουν δύο Ελλαδίτες και ορισμένοι ξένοι.

Ο κ. Γκότσης ανέφερε επίσης ότι στην Τανζανία διαμένουν μόνιμα τέσσερις Κύπριοι πολίτες, με τον συνολικό αριθμό των προσώπων που βρίσκονται στη χώρα να ανέρχεται σε 22 άτομα.

Πρόσθεσε δε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον Ύπατο Αρμοστή της Κύπρου στο Ναϊρόμπι, πρωτεύουσα της Κένυας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή των Κυπρίων πολιτών που βρίσκονται στη συγκεκριμένη χώρα της Αφρικής.

Η οδηγία του ΥΠΕΞ

Ταξιδιωτική οδηγία, η οποία αφορά Κύπριους πολίτες που βρίσκονται ή προτίθενται να μεταβούν στην Τανζανία, εξέδωσε χθές, Παρασκευή το Υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΞ, "λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ασφαλείας στη Τανζανία, συνιστά στους Κύπριους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των συνεχιζόμενων αναταραχών και της επιβολής απαγόρευσης κυκλοφορίας στη χώρα".

Επιπρόσθετα, συνιστάται στους Κύπριους πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να αποφεύγουν όλες τις συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις, να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών. Συνιστάται επίσης όπως παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και τις πληροφορίες από τα διεθνή και τοπικά μέσα ενημέρωσης, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να εφαρμόζουν μέγιστα μέτρα ασφαλείας.

Οι Κύπριοι πολίτες καλούνται επίσης να εγγραφούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα εγγραφής Κυπρίων στο εξωτερικό Connect2CY.

Ένταση μετά τις προεδρικές εκλογές

Σύμφωνα με το cnn.gr, η κατάσταση στην Τανζανία παραμένει εκρηκτική μετά τις προεδρικές εκλογές, με τη Σάμια Σουλούχου Χασάν να ανακηρύσσεται νικήτρια με ποσοστό 97,6%, εν μέσω καταγγελιών για νοθεία, εκατοντάδων νεκρών και επεμβάσεων του στρατού σε πολλές πόλεις.

Η Σάμια Σουλούχου Χασάν ανακηρύχθηκε το Σάββατο (1/11) νικήτρια των προεδρικών εκλογών της Τανζανίας, εξασφαλίζοντας άλλη μια θητεία εν μέσω αναταραχής σε όλη τη χώρα με εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες.

Σύμφωνα με την εκλογική επιτροπή, η Σάμια κέρδισε το 98% των ψήφων, σχεδόν σαρώνοντας τα 32 εκατομμύρια ψηφοδέλτια στις εκλογές της Τετάρτης (29/10).

«Ανακοινώνω με την παρούσα την Σαμία Σουλούχου Χασάν ως νικήτρια των προεδρικών εκλογών», δήλωσε ο επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής.

Η Σαμία εξασφάλισε περίπου 31,9 εκατομμύρια ψήφους, ή το 97,66% του συνόλου, με την προσέλευση να πλησιάζει το 87% των 37,6 εκατομμυρίων εγγεγραμμένων ψηφοφόρων της χώρας, δήλωσε ο επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής.

Οι διεθνείς παρατηρητές με τη σειρά τους εξέφρασαν ανησυχία για την έλλειψη διαφάνειας και την εκτεταμένη αναταραχή που φέρεται να άφησε εκατοντάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.

Η διακοπή του διαδικτύου σε εθνικό επίπεδο δυσχεραίνει την επαλήθευση του αριθμού των νεκρών. Η κυβέρνηση προσπάθησε να υποβαθμίσει την κλίμακα της βίας - και οι αρχές παρέτειναν την απαγόρευση της κυκλοφορίας σε μια προσπάθεια να καταστείλουν τις αναταραχές.

Οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν την Παρασκευή (31/10), καθώς διαδηλωτές στην πόλη-λιμάνι Νταρ ες Σαλάμ και σε άλλες πόλεις βγήκαν στους δρόμους, σκίζοντας αφίσες της Σαμία και επιτιθέμενοι σε αστυνομικά τμήματα και εκλογικά τμήματα, παρά τις προειδοποιήσεις του αρχηγού του στρατού για τερματισμό των αναταραχών.

Αναφορές για διαδηλώσεις δεν υπήρχαν το πρωί του Σαββάτου (1/11), αλλά κατάσταση παραγμένει έκρυθμη με τις δυνάμεις ασφαλείας έστησαν οδοφράγματα σε την πρωτεύουσα Νταρ Ες Σαλάμ.

Στις διαδηλώσεις πρωτοστατούν κυρίως νεαροί διαδηλωτές, οι οποίοι έχουν καταγγείλει τις εκλογές ως άδικες.

Κατηγορούν την κυβέρνηση ότι υπονομεύει τη δημοκρατία καταστέλλοντας τους κύριους ηγέτες της αντιπολίτευσης - ένας βρίσκεται στη φυλακή και ένας άλλος αποκλείστηκε για τεχνικούς λόγους.