Έφεση από την Άννα Αριστοτέλους κατά απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου για διαθεσιμότητα

Έφεση κατά της απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου, μέσω της οποία τέθηκε εκ νέου σε διαθεσιμότητα, κατέθεσε η Άννα Αριστοτέλους, μέσω του δικηγόρου της Χρίστου Μ. Τριανταφυλλίδη.

Η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου εκδόθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2025 και ακύρωνε προηγούμενο διάταγμα της ίδιας δικαστού, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2025.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγόρου της, η κ. Αριστοτέλους, παρότι «σέβεται απόλυτα» την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, προχώρησε στην έφεση «έχοντας λάβει νομική συμβουλή ότι η εν λόγω απόφαση πάσχει νομικά».

Η προσφυγή έχει ήδη καταχωρηθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου.

Η ίδια διευκρινίζει, μέσω της ανακοίνωσης, ότι η νομική αυτή ενέργεια δεν συνδέεται με κανέναν τρόπο με την πρόσφατη προαγωγή της από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας στη θέση Γενικού Διευθυντή, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου 2025.

Όπως αναφέρεται, η κ. Αριστοτέλους έχει αποδεχθεί τη θέση και αναμένεται η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που θα καθορίσει το υπουργείο ή την υπηρεσία όπου θα τοποθετηθεί, προκειμένου να ασκεί τα καθήκοντά της.

Αυτούσια η ανακοίνωση του δικηγόρου της Άννας Αριστοτέλους:

΄Εφεση από την Άννα Αριστοτέλους

Δεδομένης της ανακοίνωσης από τη Νομική Υπηρεσία κατ΄ακολουθία της έκδοσης απόφασης την 29/10/2025 από το Διοικητικό Δικαστήριο (εντ. Δικαστής Ελ.  Μιχαήλ) με την οποία ακυρώθηκε το Διάταγμα που έκδωσε η ίδια Δικαστής την 9/10/2025, χάρη πληρότητας της ενημέρωσης ανακοινώνεται ότι η ΄Αννα Αριστοτέλους, καίτοι σέβεται απόλυτα  την απόφαση της 29/10/2025, έχοντας λάβει νομική συμβουλή ότι η εν λόγω απόφαση πάσχει νομικά, ασκώντας τα νομικά της δικαιώματα έχει καταχωρήσει Έφεση κατά της εν λόγω απόφασης εις το Διοικητικό Εφετείο.

Η εν λόγω νομική ενέργεια εκ μέρους της δεν σχετίζεται με κανένα τρόπο με την προαγωγή της από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας εις τη θέση Γενικού Διευθυντή από 1/12/2025, θέση η οποία της έχει προσφερθεί και έχει αποδεχθεί. Αναμένεται η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που θα ορίζει που θα τοποθετηθεί δια να ασκεί τα καθήκοντα της θέσης.

