Σπίτι για 50 φοιτητές σε διατηρητέο κτήριο-στολίδι της πρωτεύουσας: Εγκαινιάστηκαν οι φοιτητικές εστίες του Δήμου Λευκωσίας [εικόνες]

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΟΘΕΑ ΙΑΚΩΒΟΥ

Τελέστηκαν σήμερα τα εγκαίνια των φοιτητικών εστιών στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας, ενός έργου που ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός χαρακτήρισε «σημαντικό βήμα στήριξης της νέας γενιάς και των φοιτητών μας». Στην εκδήλωση παρευρίσκονται εκπρόσωποι του Δήμου Λευκωσίας, του Πανεπιστημίου και πλήθος επισήμων. Δέον να τονιστεί ότι η ανακαίνιση του διατηρητέου κτηρίου, όπως και η στήριξη και ανακαίνιση δεύτερου κτηρίου άρχισαν επί δημαρχίας του νυν προέδρου του ΕΟΑ Λευκωσίας, Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη.













«Ακόμη ένα έργο που χρηματοδοτείται μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»

Στην ομιλία του, ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι η ολοκλήρωση του έργου επιβεβαιώνει τη δέσμευση της κυβέρνησης να στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά και την παιδεία, επισημαίνοντας πως «η φοιτητική στέγη είναι επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, που αποτελεί το πολυτιμότερο αγαθό της μικρής μας πατρίδας». Ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι οι φοιτητικές εστίες αποτελούν ακόμη ένα έργο που χρηματοδοτείται μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο εφαρμόζεται μέσα από 135 μέτρα, μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις σε πέντε βασικούς άξονες πολιτικής: δημόσια υγεία, πράσινη οικονομία, ανταγωνιστικότητα, ψηφιακό μετασχηματισμό και εκπαίδευση. Μέχρι σήμερα, όπως εξήγησε, η Κύπρος έχει ήδη εισπράξει 568 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 53% της συνολικής χορηγίας, ενώ το αίτημα για την έκτη δόση, ύψους €61 εκατομμυρίων, βρίσκεται υπό αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το έργο της δημιουργίας 50 φοιτητικών εστιών στην εντός των τειχών πόλη υλοποιείται από τον Δήμο Λευκωσίας, στο πλαίσιο του μέτρου «Αναγέννηση και αναζωογόνηση της εντός των τειχών Λευκωσίας», συνολικού προϋπολογισμού €18 εκατομμυρίων χωρίς ΦΠΑ. Το μέτρο περιλαμβάνει:

αγορά και ανακαίνιση κτηρίων για προσαρμογή τους σε φοιτητικές εστίες (προϋπολογισμός €7 εκατ.), και

σχέδιο χορηγιών για μετατροπή δωματίων σε φοιτητικές εστίες (προϋπολογισμός €11 εκατ.).

Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης σε συμπληρωματικά έργα που χρηματοδοτούνται μέσω του ίδιου μηχανισμού, όπως αντιπλημμυρικά έργα €14 εκατ., αλλά και έργα του προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021–2027» ύψους €73 εκατ., τα οποία αφορούν τον ευρύτερο Δήμο Λευκωσίας. Ανάμεσά τους είναι η αποκατάσταση της Παλιάς Δημοτικής Αγοράς σε Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας (€8 εκατ.), η ανάπτυξη υποδομών «Έξυπνης Πόλης» (€8 εκατ.) και η ανάπλαση της Συνοικίας Δημιουργικών Επιχειρήσεων (€5 εκατ.).

«Το έργο αυτό αποτελεί πρότυπο συνεργασίας Κράτους, Τοπικών Αρχών και Ακαδημαϊκής κοινότητας», τόνισε ο κ. Κεραυνός, εκφράζοντας ευχαριστίες προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Τι διαθέτουν τα δωμάτια

Η φοιτητική εστία στεγάζεται σε διατηρητέο κτήριο στη συμβολή των οδών Βουλγαροκτόνου, Αρσινότης και Κομνηνού και θα φιλοξενεί 50 φοιτητές. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού €4 εκατομμυρίων, χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το κάθε δωμάτιο είναι πλήρως εξοπλισμένο με ψυγείο, φούρνο μικροκυμάτων, διπλή ηλεκτρική εστία, απορροφητήρα και κλιματιστικό ψύξης/θέρμανσης, ενώ στο κτήριο έχουν δημιουργηθεί δύο κοινόχρηστοι χώροι πλυντηρίων με 12 πλυντήρια και 12 στεγνωτήρια. Παράλληλα, η εστία διαθέτει φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αντικλεπτικό σύστημα, κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης (CCTV), σύστημα ελέγχου πρόσβασης, αυτοματισμούς φωτισμού και πρόνοιες για άτομα με αναπηρίες.

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον Δήμο Λευκωσίας, προχωρά παράλληλα και η ανακαίνιση δεύτερου κτηρίου επί της οδού Αριστείδου, όπου θα δημιουργηθούν 20 αυτόνομα φοιτητικά διαμερίσματα των 28 τ.μ. - ένα εκ των οποίων πλήρως προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία.