Σοβαρό τροχαίο στον Πρωταρά – Τέσσερα άτομα στο νοσοκομείο (φώτος)

Σοβαρή τροχαία σύγκρουση σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Λεωφόρο Κάβο Γκρέκο – Πρωταρά, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό τεσσάρων ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 8.20 μ.μ., δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που διερευνώνται. Η πρώτη μοτοσικλέτα οδηγείτο από 33χρονο, με συνεπιβάτη 22χρονο, κατεύθυνση Πρωταρά προς Αγία Νάπα. Η δεύτερη οδηγείτο από 17χρονο με συνεπιβάτη 19χρονο, κατεύθυνση Αγία Νάπα προς Πρωταρά.

Από τη σύγκρουση και οι τέσσερις επιβαίνοντες τραυματίστηκαν σοβαρά. Μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Λευκωσίας και της Λάρνακας.

Συγκεκριμένα:

Ο 33χρονος οδηγός νοσηλεύεται στο χειρουργικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας με κάταγμα στο χέρι και κεφάλι.

Ο 22χρονος συνεπιβάτης έχει πολυτραυματισμό και υποαραχνοειδή αιμορραγία. Είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο 17χρονος οδηγός της δεύτερης μοτοσικλέτας υπέστη ανοικτό κάταγμα στο μηριαίο και βραχίονα και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας.

Ο 19χρονος συνεπιβάτης φέρει εγκεφαλική αιμορραγία και είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του ίδιου νοσοκομείου.

Οι δύο μοτοσικλέτες καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Η Αστυνομία καλεί όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Αγίας Νάπας ή το Τμήμα Τροχαίας Αμμοχώστου. Οι εξετάσεις συνεχίζονται.



