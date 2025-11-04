Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Σοβαρό τροχαίο στον Πρωταρά – Τέσσερα άτομα στο νοσοκομείο (φώτος)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι δύο εμπλεκόμενες μοτοσικλέτες καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Σοβαρή τροχαία σύγκρουση σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Λεωφόρο Κάβο Γκρέκο – Πρωταρά, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό τεσσάρων ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 8.20 μ.μ., δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που διερευνώνται. Η πρώτη μοτοσικλέτα οδηγείτο από 33χρονο, με συνεπιβάτη 22χρονο, κατεύθυνση Πρωταρά προς Αγία Νάπα. Η δεύτερη οδηγείτο από 17χρονο με συνεπιβάτη 19χρονο, κατεύθυνση Αγία Νάπα προς Πρωταρά.

Από τη σύγκρουση και οι τέσσερις επιβαίνοντες τραυματίστηκαν σοβαρά. Μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Λευκωσίας και της Λάρνακας.

Συγκεκριμένα:

  • Ο 33χρονος οδηγός νοσηλεύεται στο χειρουργικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας με κάταγμα στο χέρι και κεφάλι.

  • Ο 22χρονος συνεπιβάτης έχει πολυτραυματισμό και υποαραχνοειδή αιμορραγία. Είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση.

  • Ο 17χρονος οδηγός της δεύτερης μοτοσικλέτας υπέστη ανοικτό κάταγμα στο μηριαίο και βραχίονα και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας.

  • Ο 19χρονος συνεπιβάτης φέρει εγκεφαλική αιμορραγία και είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του ίδιου νοσοκομείου.

Οι δύο μοτοσικλέτες καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Η Αστυνομία καλεί όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Αγίας Νάπας ή το Τμήμα Τροχαίας Αμμοχώστου. Οι εξετάσεις συνεχίζονται.


Tags

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΑΓΙΑ ΝΑΠΑΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα