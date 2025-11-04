Golf carts για μεταφορές εντός ακτίνας ενός χιλιομέτρου στην παλιά Λευκωσία (ηχητικό)

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, μίλησε στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», χαρακτηρίζοντας θετικό βήμα το άνοιγμα των πανεπιστημιακών παραρτημάτων στην παλιά πόλη. «Ήδη από χθες έβλεπες τη νεολαία να κυκλοφορεί στα σοκάκια της παλιάς πόλης, να τα εξερευνά και να είναι μαζί με τους γονείς τους. Αυτή είναι η φωτεινή και πολύ ωραία εικόνα», ανέφερε.

Η αυξημένη κίνηση προκαλεί ωστόσο προβλήματα, κυρίως λόγω ταυτόχρονων έργων σε τρεις παράλληλους δρόμους: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, Ευαγόρου και Διγενή Ακρίτα. Όπως εξήγησε ο Δήμαρχος, «αυτό οδήγησε σε σημαντική επιδείνωση του κυκλοφοριακού, αλλά όλα τα έργα ήταν αναγκαία».

Η Ευαγόρου διαπλατύνθηκε για εμπορικούς λόγους και για να συνδεθεί ο χώρος του Παλιού ΓΣΠ με την Πλατεία Ελευθερίας, ενώ η Διγενή Ακρίτα ενισχύθηκε καθώς κινδύνευε με κατάρρευση. Στην Κωνσταντίνου Παλαιολόγου δημιουργείται νέος δρόμος με ισόπεδα, πεζοδρόμια και οδόστρωμα, που θα εξυπηρετεί την κίνηση και θα προσφέρει έναν όμορφο περίπατο πάνω στα τείχη. Τα έργα παραδόθηκαν εντός χρονοδιαγραμμάτων, με την Ευαγόρου μόλις χθες και τη Διγενή Ακρίτα πριν λίγες ημέρες.

Το κυκλοφοριακό παραμένει πρόβλημα, σημείωσε ο Δήμαρχος, λόγω της συνεχούς αύξησης των αυτοκινήτων στη Λευκωσία, ενώ το 91% των μετακινήσεων γίνεται με ιδιωτικά οχήματα. Σε συνεργασία με την Cyprus Public Transport, σχεδιάζεται σταθμός park and ride στο παλιό ΓΣΠ, από όπου θα ξεκινούν μικρά ηλεκτρικά λεωφορεία για κυκλικές διαδρομές στην παλιά Λευκωσία και το εμπορικό τρίγωνο. «Αυτά τα λεωφορεία θα εξυπηρετούν όχι μόνο τους φοιτητές αλλά και τους πολίτες που δεν θέλουν να χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο», τόνισε ο Δήμαρχος.

Επιπλέον, προγραμματίζεται η εισαγωγή δύο μικρών ηλεκτρικών οχημάτων τύπου γκολφ για μεταφορές εντός ακτίνας ενός χιλιομέτρου στην παλιά πόλη. Η διαδικασία καθυστέρησε έξι μήνες λόγω αδειοδότησης από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Στις μονοδρομήσεις, ο Δήμαρχος τόνισε ότι «η μονοδρόμηση του πάνω μέρους της Μακαρίου φέρνει πιο γρήγορα την κυκλοφορία στο κέντρο», ενώ για τη βόρεια Μακαρίου αναμένει οριστική απόφαση από τις αρμόδιες αρχές.

Όσον αφορά την καθαριότητα, παραδέχθηκε προβλήματα με «κάδους σπασμένους ή χωρίς καπάκια», τα οποία θα αντικατασταθούν σταδιακά, ενώ η νέα ιδιωτική εταιρεία έχει αναλάβει πλέον την καθαριότητα της παλιάς πόλης.

Ο Δήμαρχος τόνισε τέλος ότι η Λευκωσία παραμένει η μόνη πρωτεύουσα στην Ευρώπη χωρίς ουσιαστικό ρόλο στον σχεδιασμό των μέσων μαζικής μεταφοράς, παρά τις προσπάθειες συνεργασίας με το Υπουργείο Μεταφορών για βελτίωση της κυκλοφορίας.

Ακούστε όλη την παρέμβαση εδώ: