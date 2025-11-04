Συνεχίζεται η εφαρμογή του Σχεδίου «Αμάλθεια» - Νέο φορτίο 940 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας από την Κύπρο προς τη Γάζα

Η Κύπρος συνεχίζει να διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας, μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου που υλοποιείται στο πλαίσιο του Σχεδίου «Αμάλθεια». Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, το πρόγραμμα προχωρεί σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, υπό τον συντονισμό της Υπηρεσίας Έργων του ΟΗΕ (UNOPS) και με τη στήριξη διεθνών εταίρων, περιλαμβανομένων και κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, νέο φορτίο συνολικού βάρους 940 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας αναχώρησε πρόσφατα από την Κύπρο και αφίχθηκε στον λιμένα του Ασντόντ στις 2 Νοεμβρίου 2025. Οι προμήθειες περιλαμβάνουν είδη διατροφής και εξοπλισμό καταφυγίων, τα οποία θα διανεμηθούν σε πληγείσες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας.

Συνεχίζεται η εφαρμογή του Σχεδίου Αμάλθεια μέσω του θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου, σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και συντονισμό με τη @UNOPS και διεθνείς εταίρους, περιλαμβανομένων άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Με το νέο αυτό φορτίο, η συνολική ποσότητα βοήθειας που έχει μεταφερθεί στο πλαίσιο του Σχεδίου «Αμάλθεια» ανέρχεται πλέον σε 27.000 τόνους. Παράλληλα, το Υπουργείο επισημαίνει ότι προμήθειες αξίας άνω των €3,1 εκατομμυρίων έχουν αγοραστεί από την κυπριακή αγορά από την έναρξη του σχεδίου, ενισχύοντας και την τοπική οικονομία.

Η Κύπρος, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, παραμένει προσηλωμένη στη συνέχιση των ανθρωπιστικών αποστολών, σε στενό συντονισμό με τους διεθνείς εταίρους της και υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως ανθρωπιστικού κόμβου της Ανατολικής Μεσογείου.