Αγνοείται νεαρή Ελληνίδα στο Κραν Μοντανά - Tην αναζητά η οικογένειά της

Ελληνίδα 15 ετών, μόνιμη κάτοικος Ελβετίας, φέρεται να συγκαταλέγεται στη λίστα των δεκάδων αγνοουμένων από την τραγωδία στο ελβετικό χιονοδρομικό θέρετρο στο Κραν Μοντανά.

Τις πληροφορίες επιβεβαιώνει και το ελληνικό ΥΠΕΞ.

Βρισκόταν στο μπαρ μαζί με τις φίλες της για την Πρωτοχρονιά

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis) βρισκόταν στο μπαρ που τυλίχθηκε στις φλόγες την παραμονή της Πρωτοχρονιάς μαζί με φίλες. Έχει διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική, και είναι μόνιμος κάτοικος Ελβετίας.

Μάλιστα, ο αδερφός της έκανε σχετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αναφέροντας πως «δεν έχουμε κανένα νέο» και παρακαλεί όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με την οικογένεια.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά εκδηλώθηκε περί τη 1:30 (τοπική ώρα· 2:30 ώρα Κύπρου) την Πέμπτη μέσα στο κατάμεστο μπαρ Le Constellation, στο Κραν Μοντανά, όπου είχαν πάει τουρίστες, ανάμεσά τους πολλοί νέοι, για να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με τις Αρχές του καντονιού Βαλέ.

Στους 47 οι νεκροί

Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον στους 47, σύμφωνα με το Sky News που επικαλείται επίσημη ενημέρωση από το υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας. Πέντε από τα θύματα δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, λόγω της εκτεταμένης φύσης των εγκαυμάτων.

Την ίδια ώρα, μαρτυρίες που μεταδόθηκαν από ΜΜΕ συγκλίνουν στην ενδεχόμενη αιτία της τραγωδίας. Κατ’ αυτές, είχαν τοποθετηθεί σπινθηριστές (sprinklers) πάνω σε μπουκάλια, που προκάλεσαν φωτιά όταν άγγιξαν την οροφή. Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, επρόκειτο για «σόου» συνηθισμένο στο συγκεκριμένο μπαρ.

Συγκλονιστικά βίντεο από τη στιγμή της τραγωδίας

