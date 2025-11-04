Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τη Σοφία Κλεόπα Χατζηκυριάκου διόρισε ο Πρόεδρος στη θέση της Επιτρόπου Νομοθεσίας

Μέχρι σήμερα, κατέχει τη θέση της Προέδρου της Επιτροπής Διερεύνησης Ασυμβιβάστου.

Στον διορισμό της κας Σοφίας Κλεόπα Χατζηκυριάκου στη θέση της Επιτρόπου Νομοθεσίας, προχώρησε σήμερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το Σύνταγμα. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του διορισμού της, η κα Σοφία Κλεόπα Χατζηκυριάκου για σειρά ετών υπηρέτησε ως Δικαστής και διετέλεσε, μεταξύ άλλων, ως Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου. 

Από το 2024 είναι εγγεγραμμένη Διαιτητής (Arbitrator). Μέχρι σήμερα, κατέχει τη θέση της Προέδρου της Επιτροπής Διερεύνησης Ασυμβιβάστου.

 

 

