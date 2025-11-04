Μαρτυρία «καίει» τον 31χρονο: Στο δικαστήριο αύριο για φόνο εκ προμελέτης - Ζητά ανανεώσεις κρατήσεων η Αστυνομία

Σε νέα σύλληψη προχώρησαν οι Αρχές, για την υπόθεση της δολοφονίας του Σταύρος Δημοσθένους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον 31χρονο φίλο των δύο 28χρονων που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Ο 31χρονος Έλληνας ομογενής από τη Γεωργία συνελήφθη εκ νέου, αφού οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού φαίνεται να κατάφεραν να εξασφαλίσουν μαρτυρία που εμπλέκει περαιτέρω τον 31χρονο.

Σημειώνεται ότι, ο 31χρονος, παρά το γεγονός ότι τελεί υπό οκταήμερη κράτηση, αύριο Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου ενώπιον Δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του, για αδικήματα που αντιμετωπίζουν και οι άλλοι ύποπτοι που τελούν υπό κράτηση.

Εναντίον του υπόπτου διερευνάται πλέον υπόθεση φόνου εκ προμελέτης, συνομωσία για φόνο, συνομωσία για κακούργημα, εμπρησμός οχήματος, κατοχή μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών αλλά και κλοπή αυτοκινήτου.

Υπενθυμίζεται ότι ο 31χρονος είχε συλληφθεί το Σάββατο και τελεί υπό οκταήμερη κράτηση καθώς φέρεται να είχε καθοριστικό ρόλο στη διαφυγή, προς τα κατεχόμενα, του 28χρονου οδηγού της μοτοσυκλέτας που χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή των εκτελεστών.

Ο 31χρονος χρησιμοποίησε το όχημά του για να μεταφέρει τον 28χρονο στα κατεχόμενα μέσω του οδοφράγματος Αγίου Δομετίου και από εκεί και πέρα συνέχισαν ταξιδεύοντας προς την Τουρκία με πλοίο από το κατεχόμενο λιμάνι της Κερύνειας. Ακολούθως από την Τουρκία έφτασαν οδικώς στη Θεσσαλονίκη, χρησιμοποιώντας το ίδιο όχημα.

Στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε το όχημα του ενώ συνελήφθη ο 28χρονος μαζί με τον ξάδελφό του, επίσης 28 ετών, στις 30 Οκτωβρίου 2025.

Αύριο η απόφαση του Δικαστηρίου για ανανέωση κράτησης του 45χρονου και 51χρονου

Στο μεταξύ, αύριο Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, αναμένεται η απόφαση του Δικαστηρίου για την ανανέωση ή όχι της κράτησης των δύο που οδηγήθηκαν, σήμερα Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025, στο Δικαστήριο, δηλαδή του 45χρονου πρώην ποδοσφαιριστή και του 51χρονου.

Επίσης, αύριο, θα ζητηθεί η ανανέωση και του 30χρονου και 58χρονου που συνδέονται με την αγορά της μοτοσικλέτας. Οι δύο τελευταίοι θα είναι στην ίδια διαδικασία με τον 31χρονο.