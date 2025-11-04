Νέες συλλήψεις για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους προανήγγειλε ο Αρχηγός της Αστυνομίας

Συνεχίζεται η εφαρμογή του Σχεδίου «Αμάλθεια» - Νέο φορτίο 940 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας από την Κύπρο προς τη Γάζα

Διατάχθηκαν διοικητικές έρευνες για το περιστατικό με τον αθώο πολίτη σε κλούβα και το κινητό κρατούμενου στις Κεντρικές Φυλακές, είπε ο Αρχηγός ενώπιον της Βουλής.

Νέες εξελίξεις στη δολοφονία του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους στη Λεμεσό προανήγγειλε ο Αρχηγός Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, κατά τη διάρκεια της σημερινής συζήτησης του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών.

Σύμφωνα με τον κ. Αρναούτη, «είναι ξεκάθαρο ότι για το τελευταίο έγκλημα στη Λεμεσό, ήδη είμαστε στις οκτώ συλλήψεις και αναμένονται κι άλλες», ενώ σημείωσε πως «θα γίνουν και περαιτέρω ενέργειες».

Σε ό,τι αφορά το κινητό τηλέφωνο, που βρέθηκε στην κατοχή υπόπτου, ο οποίος αιφνιδίασε τα μέλη που είχαν την ευθύνη φύλαξής του, αλλά και για το περιστατικό με τον πολίτη που ενώ ήταν επισκέπτης στις Κεντρικές Φυλακές φορτώθηκε κατά λάθος σε κλούβα της Αστυνομίας, ο Αρχηγός της Αστυνομίας ανέφερε ότι «και για τις δύο υποθέσεις διατάχθηκαν διοικητικές έρευνες και όταν θα υπάρξουν αποτελέσματα θα δοθούν απαντήσεις».

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Μάριος Χαρτσιώτης, έκανε λόγο για δύο περιστατικά «σοβαρότατα», τονίζοντας ότι όταν εντοπιστούν ευθύνες «θα αποδοθούν με αυστηρό τρόπο».

«Αυτά τα φαινόμενα», είπε, «είναι απαράδεκτα και πρέπει να αντιμετωπίζονται με τη μέγιστη αυστηρότητα».

Υψηλό ποσοστό εξιχνίασης σοβαρού εγκλήματος

Νωρίτερα, παρουσιάζοντας τα στοιχεία για το σοβαρό έγκλημα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2025 καταχωρήθηκαν 4.096 υποθέσεις σοβαρών αδικημάτων, με ποσοστό εξιχνίασης 77,78%, συμπεριλαμβανομένων και των υποθέσεων ναρκωτικών.

Οπως σημείωσε, το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024 είχαν καταγραφεί 3.891 υποθέσεις, με ποσοστό εξιχνίασης 81,29%, δηλαδή σημειώθηκε αύξηση 5,27% στον αριθμό των σοβαρών αδικημάτων, αλλά ελαφρά μείωση στην αποτελεσματικότητα εξιχνίασης.

«Το χαμηλότερο ποσοστό εξιχνίασης παρουσιάζουν οι υποθέσεις καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες, οι εμπρησμοί και οι κλοπές», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

