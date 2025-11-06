Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Συνεχίζεται η «δίκη» των δύο Ε/κ στα κατεχόμενα

Η «κατηγορούσα αρχή» ζήτησε η διαδικασία να συνεχιστεί μια άλλη ημέρα για να καλέσει έναν ακόμη «μάρτυρα», με το «δικαστήριο» να ορίζει τη συνέχιση της «δίκης» για σήμερα Πέμπτη.

Συνεχίζεται σήμερα, Πέμπτη η «δίκη» δύο Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για «παραβίαση προσωπικών δεδομένων» και «παραβίαση της ιδιωτικής ζωής».

Υπενθυμίζεται ότι κατά την πιο πρόσφατη διαδικασία ενώπιον του «επαρχιακού δικαστηρίου» στο κατεχόμενο Τρίκωμο τη Δευτέρα, η «κατηγορούσα αρχή» παρουσίασε δύο «μάρτυρες», οι οποίοι κατέθεσαν ότι στοιχεία και πληροφορίες για περιουσίες τους βρέθηκαν στην κατοχή τρίτων χωρίς τη συγκατάθεσή τους, γεγονός που τους προκάλεσε ανησυχία και τους οδήγησε να υποβάλουν παράπονο.

Η «κατηγορούσα αρχή» ζήτησε η διαδικασία να συνεχιστεί μια άλλη ημέρα για να καλέσει έναν ακόμη «μάρτυρα», με το «δικαστήριο» να ορίζει τη συνέχιση της «δίκης» για σήμερα Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου, στις 13.30. Επιπλέον, η «κατηγορούσα αρχή» ζήτησε να εκδοθεί κλήση για έναν ακόμη «μάρτυρα», ο οποίος θα κληθεί να καταθέσει στις 12 Νοεμβρίου, στις 11.30.

