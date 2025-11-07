Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Προσπάθειες να σπάσει το «καρτέλ» των ταξί - Μέχρι και 100 χιλιάδες ευρώ η μεταπώληση των αδειών

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Header Image

Η Αρχή Αδειών ετοιμάζει μεταρρύθμιση για να βάλει τάξη, προωθώντας σαφείς κανόνες, πριν προχωρήσει στην έκδοση νέων αδειών και στη ρύθμιση του κλάδου με βάση τα σύγχρονα πρότυπα

Η αγορά των ταξί παραμένει «παγωμένη» για πάνω από δύο δεκαετίες, με άδειες να αλλάζουν χέρια σε υψηλές τιμές και μια ανεπίσημη αγορά να ακμάζει. Η Αρχή Αδειών ετοιμάζει μεταρρύθμιση για να βάλει τάξη, προωθώντας σαφείς κανόνες, πριν προχωρήσει στην έκδοση νέων αδειών και στη ρύθμιση του κλάδου με βάση τα σύγχρονα πρότυπα, με τα οφέλη να αναμένεται να αγγίξουν τόσο τους επαγγελματίες όσο και το επιβατικό κοινό. «Μια κούρσα με ταξί από το Α στο Β σημείο στις 4 το απόγευμα μου κόστισε 10 ευρώ. Στις 6, στην επιστροφή, άλλος ταξιτζής μού ζήτησ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα