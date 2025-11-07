Προσπάθειες να σπάσει το «καρτέλ» των ταξί - Μέχρι και 100 χιλιάδες ευρώ η μεταπώληση των αδειών

Η αγορά των ταξί παραμένει «παγωμένη» για πάνω από δύο δεκαετίες, με άδειες να αλλάζουν χέρια σε υψηλές τιμές και μια ανεπίσημη αγορά να ακμάζει. Η Αρχή Αδειών ετοιμάζει μεταρρύθμιση για να βάλει τάξη, προωθώντας σαφείς κανόνες, πριν προχωρήσει στην έκδοση νέων αδειών και στη ρύθμιση του κλάδου με βάση τα σύγχρονα πρότυπα, με τα οφέλη να αναμένεται να αγγίξουν τόσο τους επαγγελματίες όσο και το επιβατικό κοινό. «Μια κούρσα με ταξί από το Α στο Β σημείο στις 4 το απόγευμα μου κόστισε 10 ευρώ. Στις 6, στην επιστροφή, άλλος ταξιτζής μού ζήτησ...

