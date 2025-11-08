Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Οδηγοί προσοχή: Έκλεισε η δεξιά λωρίδα στο highway Λευκωσίας - Λεμεσού μετά από τροχαίο

Από τη σύγκρουση των οχημάτων, έχουν τραυματιστεί ελαφρώς δύο πρόσωπα.

Έκλεισε η δεξία λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Λεμεσού, παρά το Πεντάκωμο. 

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, συνέβη, πριν από λίγο τροχαίο ατύχημα, στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, παρά το Πεντάκωμο, με αποτέλεσμα να έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. 

Από τη σύγκρουση των οχημάτων, έχουν τραυματιστεί ελαφρώς δύο πρόσωπα.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών που βρίσκονται στο σημείο. 

 

 

