Οδηγοί προσοχή: Έκλεισε η δεξιά λωρίδα στο highway Λευκωσίας - Λεμεσού μετά από τροχαίο

Έκλεισε η δεξία λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Λεμεσού, παρά το Πεντάκωμο.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, συνέβη, πριν από λίγο τροχαίο ατύχημα, στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, παρά το Πεντάκωμο, με αποτέλεσμα να έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Από τη σύγκρουση των οχημάτων, έχουν τραυματιστεί ελαφρώς δύο πρόσωπα.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών που βρίσκονται στο σημείο.