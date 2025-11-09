Διπλάσια η τιμή αφαλατωμένου νερού: Αλλού οι μονάδες αφαλάτωσης καίνε ρεύμα από ΑΠΕ, στην Κύπρο από μαζούτ

Τις προηγούμενες μέρες, με αφορμή την κατάθεση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Γεωργίας για το 2026 στη Βουλή, η κυβέρνηση ξεδίπλωσε τα πλάνα της για την αντιμετώπιση της υδατικής κρίσης σε επίπεδο ύδρευσης. Συγκεκριμένα, παρουσίασε την εγκατάσταση επιπλέον μονάδων αφαλάτωσης, οι οποίες αυξάνουν την εφαρμογή της τεχνολογίας της αντίστροφης ώσμωσης κατά μήκος των ακτών της Κύπρου. Σε αριθμούς, οι δύο νέες μόνιμες μονάδες που προγραμματίζεται να εγκατασταθούν στη Λεμεσό και τη Δεκέλεια μέχρι το 2029 και οι τρεις κινητές μέχρι το καλοκαίρι του 2026 θα διπλασιάσουν τη συνολική παραγωγή αφαλατωμένου νερού στην Κύπρο, από 235.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως που παράγονται σήμερα, σε 412.000. Την ίδια ώρα εξετάζονται και σενάρια για τουλάχιστον επιπλέον τέσσερις μονάδες, με τις τρεις να είναι μόνιμες. Σήμερα γύρω στο 6% της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρισμού διοχετεύεται στην αφαλάτωση. Αν η κυβέρνηση διπλασιάσει τη δυναμικότητα των μονάδων, τότε, το 6% θα ανέλθει σε περίπου 10%, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ηλεκτροπαραγωγής που αυξ...

