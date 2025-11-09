Διπλάσια η τιμή αφαλατωμένου νερού: Αλλού οι μονάδες αφαλάτωσης καίνε ρεύμα από ΑΠΕ, στην Κύπρο από μαζούτ
Οι νέες μονάδες αφαλάτωσης, που προγραμματίζεται να εγκατασταθούν μέχρι το 2029, θα διπλασιάσουν τη συνολική παραγωγή αφαλατωμένου νερού από 235.000 κ.μ./ημέρα σε 412.000 κ.μ./ημέρα. Θα αυξήσουν ωστόσο και τις ανάγκες της χώρας σε ηλεκτρισμό, από το 6% της ετήσιας παραγωγής σήμερα, στο 10%
