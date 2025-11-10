Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ταυτοποίηση προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας: Έδωσαν έναν μήνα παράταση

ΜΙΡΑΝΤΑ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ

Τελευταία ευκαιρία για τους χρήστες καρτοκινητής να υποβάλουν τα στοιχεία τους για να μην απενεργοποιηθεί η σύνδεσή τους. Η παράταση, που δόθηκε μετά από αίτημα της Βουλής, θα ισχύσει μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου.

Κανονικά σήμερα, 10 Νοεμβρίου, θα έληγε η προθεσμία για την υποβολή των προσωπικών στοιχείων των κατόχων και χρηστών προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας, ώστε να καταργηθεί η ανωνυμία και να καλυφθούν τα κενά ασφαλείας που δημιουργούνταν από το υφιστάμενο καθ...

