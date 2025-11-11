Αλλάζει όψη η καρδιά της Αθηένου - Ξεκινά η ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας με έργο €4 εκατ.

Περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να στοιχίσει η κατασκευή του έργου της Ανάπλασης της Κεντρικής Πλατείας Εκκλησιών Αθηένου, η Σύμβαση του οποίου υπογράφηκε σήμερα, Τρίτη στο Δημοτικό Μέγαρο Αθηένου, με τον επιτυχόντα εργολάβο σχετικού διαγωνισμού, την εταιρεία «Imatech Kounna Ltd».

Σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι τη Σύμβαση υπόγραψαν ο Δήμαρχος Αθηένου Κυριάκος Καρεκλάς και εκ μέρους του επιτυχόντα εργολάβου ο Επιφάνιος Κούννας, παρουσία του Αντιδημάρχου, μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, του Προέδρου της Εκκλησιαστικής Επιτροπής πάτερ Δημήτριου Παπαϊωάννου, εκπροσώπου του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, υπηρεσιακών παραγόντων και άλλων. Το ποσό της Σύμβασης είναι €2.969.772,73 εκτός ΦΠΑ, προστίθεται.

Η διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης είναι δύο χρόνια. Όπως αναφέρεται, το έργο είναι εγκεκριμένο ως Πολεοδομικό και ο Δήμος θα καταβάλει ποσοστό 20% του συνολικού κόστους, εκτός των εξόδων υδατοπρομήθειας και αποχέτευσης των νερών της βροχής, για τα οποία το ποσοστό 20% θα καταβάλει ο ΕΟΑ Λάρνακας.

Κύριος στόχος του έργου είναι «η ανάδειξη της κεντρικής πλατείας του Δήμου και των γύρω χώρων, η ενδυνάμωση του κοινωνικού και πολιτιστικού ρόλου της πλατείας, καθώς και η οργανική σύνδεσή της με όλα τα σημεία αναφοράς της Αθηένου» συμπληρώνεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, με το έργο θα ανακατασκευασθεί η αυλή της εκκλησίας και θα δοθεί πρόσβαση προς το εκκλησιαστικό μουσείο «Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος», θα κατασκευασθούν πλατειακοί χώροι και θα ληφθεί πρόνοια αποχέτευσης των νερών της βροχής στη βάση αντιπλημμυρικής μελέτης που εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων.