«Πρωτόγνωρο αυτό που ζήσαμε»: Οι εξηγήσεις του διευθυντή Γεωλογικής Επισκόπησης για τη σεισμική δραστηριότητα (ηχητικό)

«Αυτό που ζήσαμε χθες ήταν πραγματικά πρωτόγνωρο», ανέφερε ο διευθυντής του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, Χριστόδουλος Χατζηγεωργίου, αναφερόμενος στην έντονη και ασυνήθιστη σεισμική δραστηριότητα που ακολούθησε τον χθεσινό σεισμό. Ξεκαθάρισε ότι η δραστηριότητα στην περιοχή συνεχίζεται και παρακολουθείται στενά.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και 97.6, ανέφερε πως το φαινόμενο ξεφεύγει από όσα έχουμε συνηθίσει στην Κύπρο. Οι δύο ισχυρότεροι σεισμοί που καταγράφηκαν ήταν ουσιαστικά ίδιου μεγέθους, χωρίς ξεκάθαρη διάκριση μεταξύ κύριου σεισμού και προσεισμού, ενώ εκτιμάται ότι προέρχονται από το ίδιο σεισμικό σύστημα.

Μέσα σε διάστημα μόλις 30 λεπτών σημειώθηκαν σεισμοί 3,9, 4,3 και 3,8 Ρίχτερ. Μέχρι το απόγευμα τηςΤετάρτης (12.11), είπε, οι σεισμολόγοι είχαν ήδη αναλύσει περίπου 20 σεισμούς, με αρκετά μικρότερα γεγονότα να συνεχίζουν να εμφανίζονται. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, δύο σεισμοί καταγράφηκαν τόσο κοντά χρονικά ώστε εμφανίστηκαν στο ίδιο ίχνος - κάτι που, όπως είπε, δεν έχει παρατηρηθεί ξανά στην Κύπρο.

Σε σχετική ερώτηση ο ίδιος διευκρίνισε ότι το Σεισμολογικό Κέντρο δεν λειτουργεί με σύστημα νυχτερινής βάρδιας, παρότι «το τμήμα έχει κάνει εισηγήσεις στο Υπουργείο Γεωργίας».

Αναφορικά με τον βαθμό ανησυχίας, ο διευθυντής υπογράμμισε ότι είναι απαραίτητη η παρακολούθηση της εξέλιξης, σημειώνοντας πως μετά τον δεύτερο σεισμό η μετασεισμική (υποθετικά) δραστηριότητα ήταν ηπιότερη σε σχέση με την πρώτη ακολουθία. Περί τις 9:30 το βράδυ, το φαινόμενο παρουσίασε ηρεμία και άρχισε ξανά το πρωί.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση του Χριστόδουλου Χατζηγεωργίου στην «Πρωινή Επιθεώρηση», που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6: