Ένας ευφυής «ξεναγός» τουριστών!

Ο πρώτος τουριστικός προορισμός στην Κύπρο με ευφυή ψηφιακό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης (AI Chat Bot) γίνεται η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου. Η τοπική εταιρεία τουρισμού, με την στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού, προχωρεί σε ακόμα ένα βήμα προς την καινοτομία, εισάγοντας έναν AI ψηφιακό βοηθό για τον τουρισμό. Επί της ουσίας, πρόκειται για ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που θα καθοδηγεί, θα ενημερώνει και θα υποστηρίζει κάθε επισκέπτη απλά και άμεσα. Ο ευφυής αυτός βοηθός, που αναπτύχθηκε από τη RevitUp, είναι διαθέσιμος μέσω της επίσημης ιστοσελίδας visitfamagusta.com.cy και απευθείας στο ai.visitfamagusta.com.cy. Σύμφωνα με την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) ελ. Αμμοχώστου, η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο που οι ταξιδιώτες γνωρίζουν έναν προορισμό. «Από τα έξυπνα κινητά και τις έξυπνες συσκευές περνάμε πλέον στην ευφυΐα, στη δυνατότητα ενός ψηφιακού βοηθού που κατανοεί, μαθαίνει και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επισκέπτη, προσφέροντας μια πραγματικά προσωποποιημένη εμπειρία», σημειώνει η τοπική εταιρεία τουρισμού. Συγκεκριμένα, ο ψηφιακός βοηθός της επαρχίας Αμμοχώστου θα παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο από τον προορισμό και όχι απλά από το διαδίκτυο, θα προτείνει δραστηριότητες, αξιοθέατα, παραλίες, εκδηλώσεις και διαδρομές βάσει προτιμήσεων, ενώ θα προσφέρει πρακτικές συμβουλές, όπως ώρες λειτουργίας μουσείων, μετακινήσεις και οδηγίες μέσω Google Maps. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι υποστηρίζει 194 γλώσσες και λειτουργεί σαν προσωπικός ξεναγός. «Η ΕΤΑΠ Αμμοχώστου αποτελεί παράδειγμα ψηφιακού μετασχηματισμού για τον τουρισμό στην Κύπρο. Με αυτή την πρωτοβουλία εκσυγχρονίζεται η εμπειρία του επισκέπτη και τοποθετείται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας στον κυπριακό τουρισμό. Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι στη διάθεση των επισκεπτών βρίσκονται επίσημη ιστοσελίδα, εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, εικονική περιήγηση 360 μοιρών σε σημεία αναφοράς σε ολόκληρη την επαρχία, ενώ πλέον τίθεται σε λειτουργία και ο ψηφιακός βοηθός AI», καταλήγει η εταιρεία τουρισμού. Παράλληλα, η ΕΤΑΠ Αμμοχώστου ετοιμάζει αυτή την περίοδο μια διαδικτυακή εκστρατεία διαφώτισης κυρίως για τον εγχώριο τουρισμό, σε σχέση με τις εμπειρίες, τις δραστηριότητες αλλά και τα τουριστικά καταλύματα και τις επιχειρήσεις που θα παραμείνουν ανοιχτές κατά τη διάρκεια του χειμώνα σ’ όλη την ελεύθερη περιοχή της Αμμοχώστου. Την ερχόμενη Δευτέρα (17/11) η ΕΤΑΠ ξεκινά και το πρόγραμμα «Endless Sun», το οποίο θα περιλαμβάνει διάφορα προγράμματα και δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα τρεις φορές την εβδομάδα στην ενδοχώρα της επαρχίας. Το «Endless Sun», το οποίο εφαρμόστηκε και πέρσι, θ’ απευθύνεται σε ξένους και ντόπιους επισκέπτες και κυρίως σε οικογένειες.

Εντυπωσιακό floor mural

Στο μεταξύ, μια νέα, εντυπωσιακή τοιχογραφία δαπέδου (floor mural) κοσμεί την «καρδιά» της τουριστικής περιοχής του Πρωταρά, αποτελώντας ακόμα ένα καλλιτεχνικό σημείο αναφοράς και φωτογραφικό τοπόσημο για τους κατοίκους αλλά κυρίως για τους ξένους και ντόπιους επισκέπτες. Η πανέμορφη αυτή εικαστική παρέμβαση στο δάπεδο έχει συνολικό μήκος 160 μέτρων και ενώνει τον κεντρικό δρόμο των ξενοδοχείων του Πρωταρά με τον παράλληλο δρόμο που οδηγεί προς τους χώρους στάθμευσης, διαμορφώνοντας έναν πρωτότυπο και ευχάριστο τρόπο σήμανσης της διόδου προς το εμπορικό και τουριστικό κέντρο της περιοχής. Ανακοίνωση του Δήμου Παραλιμνίου-Δερύνειας αναφέρει πως τα ζωντανά χρώματα και τα γεωμετρικά μοτίβα του έργου προσδίδουν ιδιαίτερο χαρακτήρα και αισθητική ανανέωσης στον χώρο, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη σύγχρονη ταυτότητα του Πρωταρά ως ενός προορισμού με καλλιτεχνική και δημιουργική πνοή. Το έργο δημιουργήθηκε από τον καλλιτέχνη Χρίστο Κυριάκου.