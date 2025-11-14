Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο Νικηφόρος αποφάσισε: Μετά από 35 χρόνια εξέρχεται της Μονής, η Παναγία του Κύκκου λόγω... ανομβρίας

Η απόφαση ελήφθη από την αδελφότητα της Μονής υπό τον Καθηγούμενο, Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρο.

Μετά από 35 χρόνια, εξέρχεται η Παναγία του Κύκκου – Λιτάνευση για τον τερματισμό της ανομβρίας στην Κύπρο

Μια ιστορική και συγκινητική στιγμή ετοιμάζεται να ζήσει η Κύπρος. Για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια, η Ιερά Εικόνα της Παναγίας της Ελεούσας του Κύκκου θα εξέλθει από την Ιερά Μονή Κύκκου, σε μια κατανυκτική λιτάνευση και δέηση για τον τερματισμό της παρατεταμένης ανομβρίας που πλήττει το νησί.

Η απόφαση ελήφθη από την αδελφότητα της Μονής υπό τον Καθηγούμενο, Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρο. Πρόκειται για την τέταρτη φορά στα πολυαιώνια χρονικά της Μονής που η θαυματουργή εικόνα εξέρχεται από το καθίδρυμά της, γεγονός που από μόνο του υπογραμμίζει τη βαρύτητα της στιγμής.

Η τελευταία φορά που η θαυματουργή Εικόνα εξήλθε του μοναστηριού ήταν το 1990, επίσης λόγω μεγάλης ανομβρίας, ενώ παλαιότερα είχε γίνει λιτάνευσή της σε περιόδους φυσικών καταστροφών ή επιδημιών.

 

