Μαραθώνιος με πολλαπλά οφέλη για την Λάρνακα - Πέραν των χιλίων θα είναι οι ξένοι δρομείς

Γύρω στις 4.000 εκτιμάται ότι θα είναι οι ξένοι αθλητές-δρομείς που θα λάβουν μέρος στα διάφορα αγωνίσματα στο πλαίσιο του 8ου Radisson Blu Διεθνούς Μαραθωνίου της Λάρνακας, που θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή (16/11). Η διοργάνωση αυτή θεωρείται από πολλούς το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στην Κύπρο και, εκτός από το καθαρά αγωνιστικό της μέρος, έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Όσον αφορά τη βασική διαδρομή του μαραθωνίου δρόμου των 42 χιλιομέτρων (42.195χλμ.), οι μέχρι σήμερα συμμετοχές από ξένους αθλητές ξεπερνούν τις χίλιες, αριθμός που, σύμφωνα με τους διοργανωτές, αποτελεί παγκύπριο ρεκόρ αλλά και ρεκόρ για τον μαραθώνιο της Λάρνακας. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Λάρνακας, Μάριος Πολυβίου, δήλωσε στον «Π» ότι οι μεγάλοι αριθμοί συμμετοχών μεταφράζονται σε πολλές διανυχτερεύσεις στα ξενοδοχεία της πόλης, κυρίως σε καταλύματα που βρίσκονται πλησίον του κέντρου και του παραλιακού μετώπου των Φοινικούδων, απ’ όπου θα δοθεί η εκκίνηση. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι πρόκειται για διανυχτερεύσεις της μίας ή των δύο νυχτών. «Αυτές τις μέρες τα ξενοδοχεία της Λάρνακας, ειδικά αυτά που λειτουργούν εντός της πόλης, αναμένεται να έχουν υψηλές πληρότητες εξαιτίας του μαραθωνίου, ιδιαίτερα κατά το Σαββατοκύριακο της διοργάνωσης (15-16/11). Και τούτο διότι, εκτός από τους διαγωνιζόμενους δρομείς, η Λάρνακα θα προσελκύσει και μεγάλο αριθμό επισκεπτών που θα παρακολουθήσουν τα διάφορα αγωνίσματα, γεγονός που θα επιφέρει οφέλη όχι μόνο στην ξενοδοχειακή βιομηχανία αλλά κι ευρύτερα στην οικονομία της πόλης μας», σημείωσε ο κ. Πολυβίου.

Άνοιξε το Κέντρο Εγγραφών

Στο μεταξύ, από χθες Πέμπτη (13/11) άνοιξε τις πύλες του το Κέντρο Εγγραφών του Radisson Blu Διεθνούς Μαραθωνίου Λάρνακας, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της διοργάνωσης. Το Κέντρο Εγγραφών στεγάζεται στον Πολυδύναμο Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας (πρώην κοινοτικό κέντρο) και οι εγγραφές θα συνεχιστούν μέχρι και αύριο Σάββατο, στις 6μ.μ. Για πληροφορίες το κοινό μπορεί να επικοινωνεί στο +357 77 000010. Ανακοίνωση των διοργανωτών αναφέρει πως οι δρομείς που θα λάβουν μέρος στη μεγάλη αθλητική διοργάνωση θα πρέπει να παραλάβουν έγκαιρα το προσωπικό τους Race Pack, το οποίο περιλαμβάνει τον αριθμό συμμετοχής (BIB Number) και τον αισθητήρα ηλεκτρονικής χρονομέτρησης. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Εγγραφών, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν τις φετινές συλλεκτικές φανέλες της διοργάνωσης που είναι εμπνευσμένες από την ιστορία της Λάρνακας. Το Race Expo, που θα λειτουργεί στον ίδιο χώρο, αποτελεί παραδοσιακά σημείο συνάντησης δρομέων, αθλητικών φορέων, οικογενειών και φίλων του μαραθωνίου, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία πριν από την ημέρα του αγώνα.

Η προεδρία της Ε.Ε.

Ερωτηθείς, εξάλλου, για τον χειμερινό τουρισμό στη Λάρνακα, ο Μ. Πολυβίου είπε ότι οι κρατήσεις μέχρι στιγμής είναι ικανοποιητικές και η κίνηση εκτιμάται ότι θα κινηθεί περίπου στα ίδια με τα περσινά επίπεδα. Ανέφερε, ακόμα, ότι η παρατεταμένη καλοκαιρία κατά τον Οκτώβριο και μέχρι το πρώτο 10ήμερο Νοεμβρίου συνέτεινε ώστε να υπάρχει μια καλή, για την εποχή, τουριστική κίνηση στη Λάρνακα, με τις παραλίες να έχουν αυξημένη επισκεψιμότητα. Ο πρόεδρος του τοπικού ΠΑΣΥΞΕ δήλωσε ότι ορισμένες ξενοδοχειακές μονάδες στην τουριστική περιοχή θα αναστείλουν τη λειτουργία τους κατά τη χειμερινή περίοδο, ωστόσο κανένα ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης δεν πρόκειται να κλείσει. Ενόψει της ανάληψης της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο Μάριος Πολυβίου είπε ότι κάποια ξενοδοχεία της Λάρνακας έχουν αναλάβει τη διοργάνωση σημαντικών συνεδρίων, γεγονός που θα συνδράμει στην αύξηση των διανυκτερεύσεων, με οφέλη και στην τοπική οικονομία.