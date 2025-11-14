Αναγεννημένη Ερμού: Στις 19 Νοεμβρίου η μεγάλη επιστροφή του ιστορικού δρόμου της Λάρνακας

Στις 19 Νοεμβρίου ανοίγει για το κοινό η ανακαινισμένη οδός Ερμού στη Λάρνακα στην οποία ολοκληρώθηκαν ένα μήνα περίπου πριν την καθορισμένη ημερομηνία, τα έργα ανάπλασης.

Σε συνάντηση που είχε την Παρασκευή με δημοσιογράφου,ς με θέμα την πορεία και την εξέλιξη των έργων ανάπλασης του ιστορικού εμπορικού κέντρου της πόλης, ο Δήμαρχος της πόλης, Ανδρέας Βύρας είπε πως «το κομμάτι των οδών Ερμού και Γλάδστωνος θα ήταν ολοκληρωμένο στις 15 Δεκεμβρίου, ωστόσο έπειτα από συνεννόηση με τον εργολάβο έχουμε καταφέρει ο δρόμος να ανοίξει ένα μήνα περίπου πριν το αρχικό πλάνο. Συγκεκριμένα την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου θα ανοίξει η οδός Ερμού στην οποία ολοκληρώθηκαν τα έργα, ενώ θα στολιστεί κατάλληλα για τα Χριστούγεννα».

Αυτό σημείωσε ο Δήμαρχος «είμαστε σίγουροι ότι θα βοηθήσει το εμπορικό κέντρο γιατί έρχονται Χριστούγεννα, θέλουμε ο δρόμος να ανοίξει το γρηγορότερο δυνατόν και όλοι μπορούν να αντιληφθούν τη διαφορά του πριν και του μετά, αφού έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα έργα»

Ταυτόχρονα ανέφερε ότι «το έργο ήταν πολύ δύσκολο και ήταν δύσκολη η απόφαση που πήραμε αλλά το να γίνει αυτό το έργο, δηλαδή η αναβάθμιση του ιστορικού εμπορικού κέντρου της Λάρνακας, ήταν μονόδρομος. Η ταλαιπωρία ήταν και είναι σίγουρα μεγάλη τόσο για τους καταστηματάρχες όσο και για τον κόσμο, αλλά χωρίς αυτό το έργο δεν θα υπήρχε η προοπτική που θα ανοίξει από τώρα και στο εξής για το εμπορικό κέντρο της πόλης», ανέφερε.

Όπως είπε ο Ανδρέας Βύρας «εμείς κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ολοκληρωθεί το έργο εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Ένα τέτοιο έργο έχει πολλά προβλήματα και πολλά απρόοπτα που δεν μπορεί κανένας να προβλέψει από προηγουμένως αλλά φάνηκε και στην πράξη πως όταν καταφέρνουμε να λύσουμε τα απρόοπτα και τις Υπηρεσίες, έχουμε, σε συνεργασία με τον εργολάβο, καλά αποτελέσματα».

Σημείωσε, ακόμα, πως «στο κομμάτι των οδών Ζήνωνος Κιτιέως και Κοσμά Λυσιώτη, όταν ανοίχτηκε ο δρόμος διαπιστώθηκε πως οι εγκαταστάσεις της ΑΗΚ ήταν από το 1960, δηλαδή σε πολύ άσχημη κατάσταση και από θαύμα είχαμε ακόμα ηλεκτρικό ρεύμα και δεν έγινε οποιοδήποτε σοβαρό ατύχημα. Εκτός δηλαδή από τη δουλειά που φαίνεται είναι πολύ σημαντικές και οι υποδομές που γίνονται δηλαδή, ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών, αποχετευτικού και υδατοπρομήθειας, που ήταν απαραίτητη για την περιοχή αφού σε κάποια στιγμή θα υπήρχαν πολύ σοβαρά προβλήματα από τις εγκαταστάσεις του 1960».

Θέλουμε, συνέχισε ο Δήμαρχος Λάρνακας, «να απολογηθούμε και να ζητήσουμε την υπομονή του κόσμου για να αντέξουμε όλοι μαζί το χρόνο που απομένει μέχρι την ολοκλήρωση των έργων, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να στηρίξουμε τους καταστηματάρχες. Έχουμε την υποχρέωση να σταθούμε δίπλα από τους καταστηματάρχες που είναι η ψυχή του κέντρου, είναι οι άνθρωποι που επένδυσαν από τη ζωή και την οικογένεια τους και κρατούν ζωντανή την καρδιά της πόλης και όλοι μας πρέπει να επισκεφθούμε το εμπορικό κέντρο, να περπατήσουμε, να χαρούμε το έργο και να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους για την Λάρνακα, ανέφερε».

Ερωτηθείς κατά πόσον θα δοθεί κάποια αποζημίωση στους καταστηματάρχες του εμπορικού κέντρου, ο Δήμαρχος απάντησε πως «έχουμε πει και αυτό που μας επιτρέπει η Νομοθεσία είναι πως αυτά που χρεώνει ο Δήμος ως φορολογίες δεν θα επιβληθεί για τα χρόνια που υλοποιείται το έργο».

Αναφορικά με τους χώρους στάθμευσης στο εμπορικό κέντρο, ο κ. Βύρας είπε πως «η λογική του έργου είναι ότι καταργούνται οι χώροι στάθμευσης στον δρόμο για να γίνουν πιο πλατιά πεζοδρόμια, για να μπορούν να διέρχονται ο κόσμος, οι οικογένειες και τα ΑΜεΑ. Στο εμπορικό κέντρο έχουν ανοίξει πάρα πολλοί ιδιωτικοί και δημοτικοί χώροι στάθμευσης, όπου μπορεί ο κόσμος να σταθμεύσει το αυτοκίνητο του και να χαρεί τον χώρο», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για τα σκίαστρα που θα τοποθετηθούν στους δρόμους του εμπορικού κέντρου, ο Δήμαρχος απάντησε πως «αυτά παραγγέλθηκαν και περίπου σε τρεις μήνες θα τοποθετηθούν στους χώρους όπου τελειώνει το έργο. Ακόμα θα τοποθετηθεί ο αστικός εξοπλισμός, ο οποίος έχει επίσης παραγγελθεί ενώ έχει τοποθετηθεί led φωτισμός που είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στο συγκεκριμένο θέμα», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ