Γιατί η Λευκωσία πνίγεται σε μια στάλα νερό; - Ανεπαρκείς οχετοί, μπερδεμένες αρμοδιότητες, κλιματική κρίση, έλλειψη σχεδιασμού

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Οι επαρχιακές διοικήσεις και η Τοπική Αυτοδιοίκηση υποστηρίζουν πως παίρνουν εγκαίρως μέτρα από το καλοκαίρι για τον καθαρισμό των φρεατίων ομβρίων υδάτων, μόνο που στην πράξη το αποτέλεσμα τούς διαψεύδει.

Οι καλοδεχούμενες βροχές, εν μέσω της λειψυδρίας και της ξηρασίας που μαστίζει τη χώρα, που εμφανίστηκαν στα μέσα της εβδομάδας σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, και ιδιαίτερα στη Λευκωσία, μας έφεραν, για άλλη μία φορά, ενώπιον του «αιώνιου» προβλήματος της πόλης: Κάθε που θα δεήσει ο ουρανός να ρίξει δυο βροχές και η ένταση της βροχής είναι εντονότερη, δρόμοι της πρωτεύουσας γίνονται ποτάμια, υπόγεια πλημμυρίζουν, πολίτες τρέχουν με σκούπες και αντλίες να σώσουν ό,τι σώζεται, ενώ ποτέ δεν ξέρει...

