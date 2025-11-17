Ποινική δίωξη κατά Άννας Αριστοτέλους και ακόμη 7 προσώπων για την υπόθεση με τα έγγραφα των Φυλακών

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου καταχώρησε σήμερα η Αστυνομία την υπόθεση που αφορά χιλιάδες έγγραφα των Κεντρικών Φυλακών, τα οποία είχαν βρεθεί στο σπίτι αρχιδεσμοφύλακα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται οκτώ πρόσωπα, ανάμεσα τους και η πρώην διευθύντρια των Φυλακών Άννα Αριστοτέλους αλλά και η πρώην υποδιευθύντρια Αθηνά Δημητρίου. Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται επίσης πέντε δεσμοφύλακες και ένας πρώην δεσμοφύλακας, ο οποίος σήμερα υπηρετεί στην Αστυνομία.

Η Αστυνομία έλαβε οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία για καταχώρηση της υπόθεσης στο δικαστήριο διότι στο τέλος της εβδομάδας λήγει η διαθεσιμότητα των έξι εμπλεκομένων και άρα θα επέστρεφαν στα καθήκοντά τους.

Υπενθυμίζεται ότι η Άννα Αριστοτέλους βρίσκεται σε διαθεσιμότητα και έχει ασκήσει έφεση. Μάλιστα το Υπουργικό Συμβούλιο πρόσφατα αποφάσισε τον διορισμό της κ. Αριστοτέλους στη θέση του γενικού διευθυντή υπουργείου.