Στο εδώλιο Άννα Αριστοτέλους και άλλοι επτά για τα έγγραφα των Φυλακών - Στις 15 Δεκεμβρίου η παραπομπή για δίκη

Επτά μήνες μετά την έναρξη της διερεύνησης της υπόθεσης με τα απόρρητα και εμπιστευτικά έγγραφα των Κεντρικών Φυλακών, καταχωρίσθηκε χθες η υπόθεση εναντίον οκτώ προσώπων. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει και τα ονόματα της πρώην διευθύντριας των Κεντρικών Φυλακών Άννας Αριστοτέλους και της πρώην υποδιευθύντριας του σωφρονιστικού ιδρύματος Αθηνάς Δημητρίου. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι είναι μέλη του προσωπικού των Φυλακών.

Πρόκειται για μια από τις πιο πολύπλοκες και σοβαρές υποθέσεις που διερεύνησε ποτέ η Αστυνομία. Το χρονικό της διερεύνησης πάει πίσω, στις 10 Απριλίου. Η Αστυνομία μετέβη κατόπιν εντάλματος έρευνας σε οικία αρχιδεσμοφύλακα των Κεντρικών Φυλακών στο πλαίσιο εξέτασης άλλης υπόθεσης. Οι αστυνομικοί έμειναν άναυδοι όταν εντόπισαν όγκους εγγράφων, σε δύο κλειδωμένα δωμάτια, ένα στο ισόγειο και ένα στον πρώτο όροφο. Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 48.430 έγγραφα, τα οποία αποτελούνται από 250.464 σελίδες, τα οποία και κατασχέθηκαν. Όλα τα έγγραφα, τα οποία κατασχέθηκαν, κατέχοντο παράνομα και χωρίς οποιαδήποτε εξουσιοδότηση. Μεταξύ των εγγράφων περιλαμβάνονται αρχιτεκτονικά, τοπογραφικά και χωροταξικά σχέδια των Κεντρικών Φυλακών στη Λευκωσία, αντίγραφα φακέλων καταδίκων, έγγραφα για πειθαρχικές έρευνες του Τμήματος Φυλακών, εσωτερικές επιστολές, εκθέσεις, σημειώματα, πίνακες-κατάλογοι που αφορούν υπηρεσιακά θέματα του Τμήματος Φυλακών. Περαιτέρω διαπιστώθηκε ότι κατέχοντο παράνομα και χωρίς οποιαδήποτε εξουσιοδότηση στην οικία του και έγγραφα της Αστυνομίας, ως και άλλων κρατικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν αντίγραφα αστυνομικών εγγράφων που αφορούν διάφορα υπηρεσιακά θέματα της Αστυνομίας, έγγραφα άλλων κρατικών υπηρεσιών, αλληλογραφίες Αστυνομίας με το Τμήμα Φυλακών και αλληλογραφίες που ανταλλάγηκαν μεταξύ των Κεντρικών Φυλακών και άλλων κρατικών υπηρεσιών και κρατικών αξιωματούχων. Αρκετά από τα έγγραφα φέρουν διαβάθμιση Απόρρητο και Εμπιστευτικό. Πέραν των εγγράφων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ψηφιακοί δίσκοι που φέρουν χειρόγραφες σημειώσεις με ημερομηνίες, αριθμός με δισκέτες ηλεκτρονικού υπολογιστή, αναμνηστικά δώρα και άλλα αντικείμενα.

Τα αδικήματα

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κατηγορητήριο για την πρωτοφανή υπόθεση περιλαμβάνει τα εξής αδικήματα: συνωμοσία προς διάπραξη κακουργημάτων, συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος, κατάχρηση εξουσίας, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, αδικήματα κατά παράβαση του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Νόμου, κλοπή από δημόσιους λειτουργούς, παραβίαση των κανόνων ασφάλειας διαβαθμισμένων εγγράφων και παράνομη κατοχή περιουσίας.

Πέντε είχαν συλληφθεί

Τον περασμένο Μάιο πέντε από τους οκτώ που διώκονται ποινικά για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχαν συλληφθεί από την Αστυνομία και τέθηκαν υπό 7ήμερη κράτηση στο πλαίσιο της διερεύνησης που γινόταν από τους ανακριτές του ΤΑΕ Αρχηγείου. Τότε, κατά τη διαδικασία ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, είχαν αναφερθεί λεπτομέρειες από τον ανακριτή που διερευνούσε την υπόθεση. Πέραν των πιο πάνω, είχε λεχθεί ότι η μετακίνηση του μεγαλύτερου όγκου των εγγράφων έγινε κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2022. Τα έγγραφα και τα υπόλοιπα αντικείμενα, σύμφωνα με την Αστυνομία, τοποθετούνταν σε τρόλεϊ το οποίο μεταφερόταν από τον χώρο κάτω από τα γραφεία της Διεύθυνσης και ακολούθως έβγαινε από μια πόρτα πριν από το Φρουραρχείο, την οποία αποκαλούσαν «πόρτα της Διεύθυνσης». Δηλαδή, δεν περνούσαν από το Φρουραρχείο που είναι η συνηθισμένη είσοδος-έξοδος του προσωπικού. Υπάρχει μαρτυρία σύμφωνα με την οποία ο αρχιδεσμοφύλακας φόρτωσε κιβώτια με έγγραφα και τα υπόλοιπα αντικείμενα σε υπηρεσιακό όχημα των Φυλακών. Κατά την ίδια μαρτυρία, δύο από τις ύποπτες έδιναν οδηγίες για τη φόρτωση των εγγράφων. Όλα τα ανευρεθέντα στην οικία του αρχιδεσμοφύλακα φαίνεται ότι μεταφέρθηκαν σε ρούχινες τσάντες.

Όλοι σε διαθεσιμότητα

H χθεσινή εξέλιξη με την καταχώριση της υπόθεσης για τα έγγραφα των Κεντρικών Φυλακών ανοίγει ξανά το θέμα με τις διαθεσιμότητες των προσώπων που βρίσκονται στο κατηγορητήριο.

Για την Άννα Αριστοτέλους, μετά από δικαστικές μάχες, εξακολουθεί να τελεί σε διαθεσιμότητα. Υπενθυμίζεται ότι η Άννα Αριστοτέλους τοποθετήθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σε θέση γενικού διευθυντή. Όλοι οι νέοι γενικοί διευθυντές θα αναλάβουν καθήκοντα από 1η Δεκεμβρίου. Σε ό,τι αφορά στην Άννα Αριστοτέλους μέχρι την 1η Δεκεμβρίου δύναται η ΕΔΥ να ζητήσει παράταση της διαθεσιμότητας. Μετά την 1η Δεκεμβρίου για παράταση της διαθεσιμότητάς της μπορεί να αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σε διαθεσιμότητα και η Αθηνά

Για την Αθηνά Δημητρίου, η οποία είναι τοποθετημένη στην Ελεγκτική Υπηρεσία και σε όλο το στάδιο της διερεύνησης της υπόθεσης δεν είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα, ο Γενικός Ελεγκτής Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, που ενημερώθηκε χθες από την Αστυνομία, δήλωσε χθες στο politis.com.cy πως σήμερα προτίθεται να δρομολογήσει όλες τις διαδικασίες για τα τεθεί σε διαθεσιμότητα η Αθηνά Δημητρίου.

Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους που βρίσκονται στο κατηγορητήριο εξακολουθούν να βρίσκονται σε διαθεσιμότητα και αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες για να παραταθούν.

Παραπομπή στις 15 Δεκεμβρίου

Κατά τη χθεσινή διαδικασία καταχώρισης της υπόθεσης ορίστηκε η 15η Δεκεμβρίου ως ημερομηνία παραπομπής των οκτώ προσώπων σε απευθείας δίκη. Μετά την επίδοση των κατηγορητηρίων σε όλους, θα κληθούν να παρουσιαστούν στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για σκοπούς παραπομπής τους σε δίκη.