Ο Κατσουνωτός απαντά στον Κρις Τριανταφυλλίδη: Οι υποθέσεις λύνονται στα Δικαστήρια, όχι στα δελτία Τύπου

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Ως νομικός εκπρόσωπος του κ. Μιχάλη Κατσουνωτού, κρίνω επιβεβλημένο να τοποθετηθώ για τελευταία φορά στη χθεσινή ανακοίνωση του κ. Τριανταφυλλίδη, η οποία βρίθει από ανακρίβειες και αυθαίρετα συμπεράσματα.

Η επαναλαμβανόμενη προσπάθεια δημιουργίας ενός «δραματικού αφηγήματος» δεν μπορεί να υποκαταστήσει τα γεγονότα, τη νομιμότητα και τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων. Η ρητορική περί «ανθρωποφαγίας», οι επιθέσεις κατά υπηρεσιών και οι υπονοούμενες στοχοποιήσεις, αποτελούν συνειδητή επιλογή όξυνσης και πόλωσης, προφανώς με σκοπό τη μετατόπιση της συζήτησης από την ουσία των γεγονότων.

Ο κ. Κατσουνωτός ουδεμία σχέση έχει με τις προσπάθειες σπίλωσης που επιχειρούνται δημόσια. Έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα, με νηφαλιότητα και σεβασμό στους θεσμούς, και έχει συνεργαστεί πλήρως με κάθε διαδικασία. Οι όποιες αναφορές επιχειρούν να τον παρουσιάσουν ως εμπλεκόμενο σε σενάρια, συνωμοσίες ή δήθεν «πολέμους», κρίνονται όχι μόνο αβάσιμες αλλά και επικίνδυνα υπονομευτικές της εμπιστοσύνης των πολιτών στη δικαιοσύνη και στους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Η επιλεκτική παρουσίασή των αποφάσεων του Γενικού Εισαγγελέα, με τρόπο που αφήνει υπαινιγμούς ή επιχειρεί να δημιουργήσει σκιές, δεν συνιστά νομική επιχειρηματολογία αλλά δημόσια στοχοποίηση.

Οι βαρύτατοι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιήθηκαν εναντίον της Αστυνομίας, του Γενικού Εισαγγελέα και άλλων θεσμικών φορέων, δεν πλήττουν τον κ. Κατσουνωτό αλλά την ίδια τη θεσμική τάξη.

Εμείς δεν θα ακολουθήσουμε αυτόν τον κατήφορο. Δεν θα μετατρέψουμε μια σοβαρή σε εξέλιξη διαδικασία, σε τηλεοπτικό θέαμα ή σε προσωπικό αφήγημα θυματοποίησης.

Ο κ. Κατσουνωτός δεν έχει τίποτα να φοβηθεί, τίποτα να αποκρύψει και καμία ανάγκη για δημόσιες επιθέσεις.

Οι υποθέσεις λύνονται στα Δικαστήρια όχι στα δελτία Τύπου και όχι με όρους δραματοποίησης.

Η Δικαιοσύνη δεν εκβιάζεται, δεν επηρεάζεται και δεν σέρνεται σε «πολέμους».

Η αλήθεια θα λάμψει μέσα από τις θεσμικές οδούς και μόνο.