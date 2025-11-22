Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Λευκωσία: Χειροπέδες σε 2 άτομα για 3 διαρρήξεις και «μαύρη» πώληση χρυσαφικών

Ο 44χρονος και η 53χρονη τέθηκαν υπό πενθήμερη κράτηση για τρεις υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών.

Υπό πενθήμερη κράτηση τέθηκαν σήμερα, μετά από διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, ένας 44χρονος άντρας και μια 53χρονη γυναίκα, που συνελήφθησαν χθες το απόγευμα με δικαστικά εντάλματα. Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για συμμετοχή σε τρεις υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών, που διαπράχθηκαν μεταξύ 4-20 Νοεμβρίου 2025 στην επαρχία Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν κατά τις έρευνες, ο 44χρονος φέρεται να εμπλέκεται στις υποθέσεις αυτές, ενώ στις 20 Νοεμβρίου επισκέφθηκε κατάστημα αγοραπωλησίας χρυσού, όπου φέρεται να πούλησε στην 53χρονη υπάλληλο χρυσαφικά χωρίς να εκδοθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Ο 44χρονος φέρεται να εμπλέκεται στις διαρρήξεις, ενώ η 53χρονη φέρεται να δέχθηκε πώληση χρυσαφικών χωρίς έκδοση πιστοποιητικών.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις για την πλήρη διαλεύκανση των υποθέσεων.

 

