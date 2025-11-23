Έγγραφα Φυλακών: Η ώρα της αλήθειας για την Άννα Αριστοτέλους

Από τον περασμένο Απρίλιο λέχθηκαν πολλά για την υπόθεση των εγγράφων των Κεντρικών Φυλακών που βρέθηκαν στην οικία αρχιδεσμοφύλακα. Άλλα τόσα κυκλοφόρησαν υπό μορφή φημών ή ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών. Εξαιτίας της παρούσας υπόθεσης άνοιξαν πληγές από παλαιότερες υποθέσεις και ειδικότερα για την κόντρα που είχε ξεσπάσει το 2022 μεταξύ της τότε διευθύντριας των Κεντρικών Φυλακών Άννας Αριστοτέλους με τον τότε διοικητή της ΥΚΑΝ Μιχάλη Κατσουνωτό.

Οι αντιδράσεις που ακολούθησαν την άσκηση ποινικής δίωξης κατά οκτώ προσώπων για την υπόθεση των εγγράφων καταδεικνύουν ότι τα μέτωπα του παρελθόντος ουδέποτε έκλεισαν, και οι διαφορές παραμένουν άλυτες. Η τροπή που έλαβαν τα γεγονότα, πλέον, στρέφει το ενδιαφέρον στη δικαστική αίθουσα στη Λευκωσία, που θα εκδικαστεί η υπόθεση, με την ουσία της εκδίκασης να αναμένεται με τη νέα χρονιά.

Μετά την καταχώριση της υπόθεσης, ορίστηκε για τις 15 Δεκεμβρίου η διαδικασία παραπομπής των οκτώ κατηγορουμένων σε απευθείας δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου. Υπενθυμίζεται ότι στο κατηγορητήριο βρίσκονται η πρώην διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών Άννα Αριστοτέλους, η πρώην υποδιευθύντρια Αθηνά Δημητρίου, πέντε μέλη του προσωπικού του σωφρονιστικού ιδρύματος, ένα πρώην μέλος και νυν αστυνομικός. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει ιδιαίτερα σοβαρά αδικήματα τα οποία επισύρουν ποινές πολυετούς φυλάκισης.

Για την πρωτοφανή υπόθεση το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τα εξής αδικήματα: συνωμοσία προς διάπραξη κακουργημάτων, συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος, κατάχρηση εξουσίας, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, αδικήματα κατά παράβαση του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Νόμου, κλοπή από δημόσιους λειτουργούς, παραβίαση των κανόνων ασφάλειας διαβαθμισμένων εγγράφων και παράνομη κατοχή περιουσίας.

Γεγονότα

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης όπως αυτά περιγράφονται και σε απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, στο πλαίσιο αμφισβήτησης των ενταλμάτων έρευνας, τα έγγραφα, για τα οποία άρχισε η διερεύνηση της υπόθεσης, εντοπίστηκαν στις 10 Απριλίου σε οικία αρχιδεσμοφύλακα. Ο μεγάλος όγκος εγγράφων εντοπίστηκε σε δύο κλειδωμένα δωμάτια, ένα στο ισόγειο και ένα στον πρώτο όροφο. Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 48.430 έγγραφα, τα οποία αποτελούνται από 250.464 σελίδες, τα οποία και κατασχέθηκαν. Όλα τα έγγραφα κατέχοντο παράνομα και χωρίς οποιαδήποτε εξουσιοδότηση. Μεταξύ των εγγράφων περιλαμβάνονται αρχιτεκτονικά, τοπογραφικά και χωροταξικά σχέδια των Κεντρικών Φυλακών στη Λευκωσία, αντίγραφα φακέλων καταδίκων, έγγραφα για πειθαρχικές έρευνες του Τμήματος Φυλακών, εσωτερικές επιστολές, εκθέσεις, σημειώματα, πίνακες-κατάλογοι που αφορούν υπηρεσιακά θέματα του Τμήματος Φυλακών. Περαιτέρω διαπιστώθηκε ότι κατέχοντο παράνομα και χωρίς οποιαδήποτε εξουσιοδότηση στην οικία του και έγγραφα της Αστυνομίας, ως και άλλων κρατικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν αντίγραφα αστυνομικών εγγράφων που αφορούν διάφορα υπηρεσιακά θέματα της Αστυνομίας, έγγραφα άλλων κρατικών υπηρεσιών, αλληλογραφίες Αστυνομίας με το Τμήμα Φυλακών και αλληλογραφίες που ανταλλάγησαν μεταξύ των Κεντρικών Φυλακών και άλλων κρατικών υπηρεσιών και κρατικών αξιωματούχων. Αρκετά από τα έγγραφα φέρουν διαβάθμιση Απόρρητο και Εμπιστευτικό. Πέραν των εγγράφων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ψηφιακοί δίσκοι που φέρουν χειρόγραφες σημειώσεις με ημερομηνίες, αριθμός με δισκέτες ηλεκτρονικού υπολογιστή, αναμνηστικά δώρα και άλλα αντικείμενα.

Ξεκαθάρισε η ποσότητα

Από την έναρξη της διερεύνησης της υπόθεσης, αλλά και στη διαδικασία προσωποκράτησης των πέντε υπόπτων στον περασμένο Μάιο, η Αστυνομία μιλούσε για περίπου 300.000 έγγραφα. Από τη μηχανογράφηση των εγγράφων και την περαιτέρω έρευνα που έγινε, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για 48.430 έγγραφα που αριθμούν 250.464 σελίδες. Το ξεκαθάρισμα με τον αριθμό και η κατηγοριοποίηση των εγγράφων ήταν αποτέλεσμα μιας ιδιαίτερα χρονοβόρας διαδικασίας προκειμένου να υπάρχει σαφής και ξεκάθαρη εικόνα. Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, ενδεχομένως να αναφερθούν περαιτέρω στοιχεία σχετικά με τα έγγραφα, όπως, για παράδειγμα, λεπτομέρειες για το περιεχόμενό τους καθώς και ο ακριβής αριθμός των εγγράφων που έφεραν τη σήμανση Απόρρητο και Εμπιστευτικό.

Η μετακίνηση

Τα έγγραφα και τα υπόλοιπα αντικείμενα, σύμφωνα με την Αστυνομία, τοποθετούνταν σε τρόλεϊ το οποίο μεταφερόταν από τον χώρο κάτω από τα γραφεία της Διεύθυνσης και ακολούθως έβγαινε από μια πόρτα πριν από το Φρουραρχείο, την οποία αποκαλούσαν «πόρτα της Διεύθυνσης». Η Αστυνομία εκτιμά ότι δεν περνούσαν από το Φρουραρχείο που είναι η συνηθισμένη είσοδος-έξοδος του προσωπικού. Υπάρχει μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία ο αρχιδεσμοφύλακας φόρτωσε κιβώτια με έγγραφα και τα υπόλοιπα αντικείμενα σε υπηρεσιακό όχημα των Φυλακών. Κατά την ίδια μαρτυρία, δύο από τις ύποπτες έδιναν οδηγίες για τη φόρτωση των εγγράφων. Ένας δεσμοφύλακας φέρεται να συμμετείχε στη μετακίνηση. Σύμφωνα με άλλη μαρτυρία που εξασφάλισε η Αστυνομία, άλλοι πρόσωπα από τους υπόπτους μετέφεραν ρούχινες τσάντες εκτός των Φυλακών προς τον χώρο στάθμευσης και στη συνέχεια επέστρεφαν χωρίς τις τσάντες. Από τα στοιχεία που εξασφαλίστηκαν, η μεταφορά των εγγράφων φαίνεται ότι έγινε την περίοδο Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2022.

Χρονολόγιο

10 Απριλίου 2025: Στο πλαίσιο ερευνών για άλλη υπόθεση εντοπίζονται στην οικία αρχιδεσμοφύλακα των Κεντρικών Φυλακών χιλιάδες κρατικά έγγραφα κλειδωμένα σε δύο δωμάτια

14 Απριλίου 2025: Ο αρχιδεσμοφύλακας, ο οποίος κρατείτο για την άλλη υπόθεση, επανασυνελήφθη στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση των εγγράφων

22 Μάϊου 2025: Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη πέντε προσώπων

23 Μαΐου 2025: Και οι πέντε οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας το οποίο διέταξε την προσωποκράτησή τους για 7 ημέρες. Με τη λήξη της περιόδου κράτησης, αφέθηκαν ελεύθεροι.

Ιούνιος 2025: Από ανακριτική κατάθεση στο ΤΑΕ Αρχηγείου συνοδευόμενες από τον δικηγόρο τους πέρασαν οι Άννα Αριστοτέλους και Αθηνά Δημητρίου. Επέλεξαν το δικαίωμα της σιωπής

Σεπτέμβριος 2025: Ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάζεται στη Νομική Υπηρεσία. Με την ολοκλήρωση του ανακριτικού έργου η Αστυνομία εισηγείτο την ποινική δίωξη οκτώ προσώπων

17 Νοεμβρίου 2025: Μετά από οδηγίες της Νομικής Υπηρεσίας η υπόθεση καταχωρίσθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας και τα κατηγορητήρια επιδόθηκαν στους 8 κατηγορούμενους

15 Δεκεμβρίου 2025: Είναι ορισμένη η υπόθεση για παραπομπή των κατηγορουμένων σε δίκη ενώπιον Κακουργιοδικείου