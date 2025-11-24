«Θα παραιτηθώ»: Τι οδήγησε τον Σάββα Αγγελίδη ένα βήμα πριν την έξοδο (ηχητικό)

Σημαντικές πληροφορίες για το παρασκήνιο γύρω από την πρόθεση παραίτησης του βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη, αποκάλυψε ο διευθυντής του «Π» και δημοσιογράφος, Διονύσης Διονυσίου.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» ο κ. Διονυσίου ανέφερε ότι η πρόθεση αποχώρησης γνωστοποιήθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ήδη από την περασμένη Κυριακή, με δύο συναντήσεις και διαδοχικές επαφές για το θέμα, να ακολουθούν την προηγούμενη Δευτέρα και Τετάρτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Αγγελίδης εμφανιζόταν αποφασισμένος να παραιτηθεί. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προσπάθησε επανειλημμένα να τον πείσει, να παραμείνει στη θέση του.

SMS στον Πρόεδρο και προσχέδιο επιστολής

Ο κ. Διονυσίου αποκάλυψε ότι η πρώτη επικοινωνία έγινε μέσω SMS, με τον κ. Αγγελίδη να ενημερώνει τον Πρόεδρο ότι σκέφτεται να παραιτηθεί. Μάλιστα, φέρεται να ετοιμάστηκε και προσχέδιο επιστολής παραίτησης το οποίο τελικά δεν στάλθηκε. Ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης σύμφωνα με τον διευθυντή του «Π», φαίνεται να μην ήταν ενήμερος για τις κινήσεις αυτές.

Όπως είπε, κανείς στη Νομική Υπηρεσία δεν επιθυμούσε τη δημοσιοποίηση του θέματος, ωστόσο λόγω της σαφούς σημασίας του για το δημόσιο ενδιαφέρον, η εφημερίδα θεώρησε ότι δεν μπορούσε να το αποσιωπήσει.

Κόπωση και αρνητικό κλίμα

Ο κ. Αγγελίδης, όπως περιγράφηκε, εμφανίζει έντονη κόπωση και ενόχληση από την αρνητική διάθεση που έχει διαμορφωθεί για το πρόσωπο του στην κοινή γνώμη. Ο κ. Διονυσίου αναφέρθηκε στην τοξικότητα που κυριαρχεί στη δημόσια συζήτηση, σημειώνοντας ότι ο κόσμος ασκεί κριτική προς όλους τους κρατικούς και πολιτειακούς αξιωματούχους. Υπενθύμισε επίσης ότι τα προβλήματα στην αστυνομία και στις φυλακές είναι γνωστά εδώ και χρόνια, με σοβαρές υποθέσεις να έχουν αποκαλυφθεί και μέσα από δικαστικές διαδικασίες.

Ακούστε την παρέμβαση του Διονύση Διονυσίου στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6: