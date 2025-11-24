«Σε καθεστώς παρακμής η δημόσια ασφάλεια» - Βορκάς για την ενδεχόμενη παραίτηση Αγγελίδη (ηχητικό)

Στον απόηχο της αποκάλυψης του «Π» για πρόθεση παραίτησης από την πλευρά του βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη, παρενέβη δημόσια ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Μιχάλης Βορκάς.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», ο κ. Βορκάς προειδοποίησε ότι οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, τις τελευταίες ώρες αγγίζουν πλέον τον πυρήνα της κρατικής ασφάλειας.

Παράλληλα, Ο κ. Βορκάς χαρακτήρισε «τραγικά» όσα έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες, τονίζοντας ότι αν αληθεύουν, αποτελούν αποτύπωση της κατάστασης παρακμής στην οποία έχει περιέλθει το κράτος σε θέματα δημόσιας ασφάλειας και διαφθοράς.

Κριτική για φυλακές και αστυνομία

Ο πρόεδρος του ΠΔΣ έκανε λόγο για διαχρονική αποτυχία ελέγχου, ειδικά σε φυλακές και αστυνομία: «Οι φυλακές έχουν καταντήσει σχολή διαφθοράς. εκεί οργανώνονται εγκλήματα, γίνονται απειλές, εκβιασμοί και εισάγονται κινητά και ναρκωτικά» ανέφερε και πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορεί ένα ευρωπαϊκό κράτος να μην μπορεί να ελέγξει ούτε την είσοδο κινητών τηλεφώνων».

Σημείωσε ότι εδώ και πάνω από 10 αποφάσεις δικαστηρίων έχουν αναδείξει σοβαρά προβλήματα στις φυλακές, αλλά «η Πολιτεία σφυρίζει αδιάφορα».

Υπενθύμισε επίσης ότι οι κυπριακές φυλακές κατασκευασμένες τις δεκαετίες του 1910-1930, δεν πληρούν ούτε καν τις βασικές διεθνείς προδιαγραφές από άποψη υποδομών.

«Η κοινωνία δικαίως νιώθει ανασφάλεια»

Ο κ. Βορκάς κατέστησε σαφές ότι η εικόνα που διαμορφώνεται είναι μιας χώρας όπου ο πολίτης δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής: «Αν ο ίδιος ο θεσμός παραδέχεται ότι υπάρχει ανασφάλεια γύρω μας, τι να πει ο πολίτης; Να κλειδωθεί στο σπίτι του;»

Ακούστε ολόκληρο το ηχητικό: