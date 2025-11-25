Η Ουκρανία συμφώνησε στην ειρηνευτική συμφωνία Τραμπ

Εκδήλωση της Europa Donna στην Πάφο στέλνοντας το μήνυμα για ένα καλύτερο αύριο για τον καρκίνο του μαστού

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Το μήνυμα  ότι "όλες μπορούμε να κάνουμε την διαφορά για ένα καλύτερο αύριο για τον καρκίνο του μαστού", έστειλε η εκδήλωση που διοργανώθηκε το Σαββατοκύριακο στην Πάφο από την Europa Donna στο πλαίσιο του 17ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου της Europa Donna.

Η Επίτιμος Πρόεδρος της Europa Donna Κύπρου Στέλλα Κυριακίδου ανέφερε πως συγκεντρώθηκαν στην  Πάφο για το 17ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Europa Donna,  γυναίκες, γιατροί, επιστήμονες και πολιτικοί για να συζητήσουνε τα θέματα που αφορούν τις γυναίκες για τον καρκίνο του μαστού.

Σύμφωνα με την κ. Κυριακίδου στο πλαίσιο της εκδήλωσης στο Λιμανάκι της Κάτω Πάφου, φωτίστηκε το κάστρο στα χρώματα της Europa Donna και ο ουρανός ροζ".

Επιπρόσθετα  είπε,  πως ο καρκίνος του μαστού δεν γνωρίζει σύνορα, σημειώνοντας πως στην εκδήλωση συμμετείχαν  γυναίκες από 47 χώρες, με  διαφορετικές γλώσσες και παραδόσεις αλλά όλες μαζί ενωμένες  για ένα σκοπό που είναι ένα καλύτερο αύριο για τον καρκίνο του μαστού, κατέληξε.

