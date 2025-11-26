Κατεχόμενα: Ανησυχούν για τα περιστατικά βίας κατά γυναικών και εγκληματικότητας - Οι αριθμοί

Το 2024 καταγράφηκαν 1.024 περιστατικά βίας κατά γυναικών στα κατεχόμενα, ενώ για το 2025 ήδη σημειώθηκαν 957 περιστατικά. Επίσης, το 2024 διαπράχθηκαν 36 σεξουαλικά αδικήματα κατά ανηλίκων.

Τα στοιχεία αυτά ανέφερε ο «αρχηγός» της «αστυνομίας» στο ψευδοκράτος Αλί Ανταλίερ κατά τη διάρκεια συζήτησης του προϋπολογισμού της «γενικής διεύθυνσης αστυνομίας», ύψους 8 δισεκατομμυρίων 452 εκατομμυρίων ΤΛ, στην «επιτροπή οικονομικών» της «βουλής».

Η «επιτροπή οικονομικών» ενέκρινε τον προϋπολογισμό με τα μέλη της να εκφράζουν ανησυχία σχετικά με την αύξηση της εγκληματικότητας, τις απειλές κατά μελών του Τύπου, τις ελλείψεις σε τεχνικό εξοπλισμό και τα περιστατικά βίας.

Σύμφωνα με τον τουρκοκυπριακό διαδικτυακό Τύπο, ο Αλί Ανταλίερ, απαντώντας σε ερωτήσεις «βουλευτών», υποστήριξε ότι η δημιουργία εντυπώσεων πως «η χώρα είναι ανασφαλής» δεν είναι ορθή, αν και παραδέχθηκε την ύπαρξη προβλημάτων, ζητώντας χρόνο για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό και εξοπλισμό.

Ο κ. Ανταλίερ, αναφερόμενος στις πρόσφατες επιχειρήσεις της «αστυνομίας» (υπό την ονομασία «επιχειρήσεις γαλήνης»), τις χαρακτήρισε ως αναγκαία «επίδειξη δύναμης», παραδεχόμενος παράλληλα ότι με τον προϋπολογισμό δεν καθίσταται δυνατή η ανανέωση του στόλου των οχημάτων.

Οι «βουλευτές» έθεσαν ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση των καμερών τροχαίας και την πρακτική μεταφοράς «υπόπτων» στα «δικαστήρια» με χειροπέδες.

Ο «βουλευτής» του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), Σαμί Όζουσλου, διερωτήθηκε πώς εισέρχονται στα κατεχόμενα δεκάδες αδήλωτα όπλα και πώς πραγματοποιούνται ένοπλες επιθέσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αύξηση των απειλών κατά δημοσιογράφων, καταγγέλλοντας περιστατικό όπου λειτουργός του Τύπου και η οικογένειά του δέχθηκαν απειλές κατά της ζωής τους και τους ζητήθηκαν λύτρα.

Ο πρόεδρος του Κόμματος Κοινοτικής Δημοκρατίας (ΚΚΔ), Ζεκί Τσελέρ, σε δηλώσεις του σε τηλεοπτική εκπομπή, είπε ότι «η ασφάλεια έχει καταρρεύσει». Ανέφερε ότι άτομα φτάνουν με «τουριστική βίζα» και διαπράττουν εγκλήματα, όπως ο εμπρησμός επιχείρησης από νεαρούς 18-19 ετών. Ο κ. Τσελέρ προειδοποίησε για κίνδυνο εγκαθίδρυσης μαφιόζικων πρακτικών.

Σε γραπτή του δήλωση, ο «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ, υποστήριξε ότι οι «δυνάμεις ασφαλείας» βρίσκονται στο πεδίο και ότι ο αγώνας κατά του εγκλήματος συνεχίζεται με αποφασιστικότητα, επαινώντας την ταχεία «σύλληψη» των δραστών πρόσφατου εμπρησμού.

