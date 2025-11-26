Κοινό επιχειρησιακό μέτωπο Ελλάδας - Κύπρου για την αντιμετώπιση των σεισμών: Εκπαιδεύσεις και νέο κινητό αρχηγείο

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει από σήμερα το ευρωπαϊκό έργο «Επικέντρωσις», μια κοινή πρωτοβουλία Ελλάδας και Κύπρου για την πρόληψη και διαχείριση μεγάλων καταστροφών, με ιδιαίτερη έμφαση στους σεισμούς. Παράλληλα, την προμήθεια νέου οχήματος συντονισμού που θα λειτουργεί ως κινητό κέντρο διοίκησης ακόμη και σε συνθήκες πλήρους τηλεπικοινωνιακής κατάρρευσης, στα πλαίσια του προγράμματος έκανε γνωστή ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελίκκος Ηλία.

Με προϋπολογισμό 2,5 εκατ. ευρώ, το έργο επιχειρεί να ενισχύσει τους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας, μέσω της προμήθειας διασωστικών οχημάτων και εξοπλισμού, αλλά και της υλοποίησης εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων και ασκήσεων ετοιμότητας.

Τα παραπάνω αναφέρθηκαν σε δημοσιογραφική διάσκεψη που έλαβε χώρα σήμερα στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προαναγγέλοντας την επίσημη έναρξη υλοποίησης του έργου. Όπως έγινε γνωστό, η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κύπρου, λειτουργεί ως Κύριος Δικαιούχος του έργου, και θα συνεργάζεται με το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος, την Πολιτική Άμυνα Κύπρου, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης.

Κεντρικό στοιχείο του προγράμματος «Επικέντρωσις» είναι η ενίσχυση της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ), ανέφερε στην τοποθέτηση του ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, Νίκος Λογγίνος. Σημείωσε ότι η χρηματοδότηση, θα αξιοποιηθεί για την προμήθεια ειδικών διασωστικών οχημάτων, εξοπλισμού προηγμένης τεχνολογίας, υλικών έρευνας και διάσωσης, καθώς και για την υλοποίηση σειράς εκπαιδεύσεων και κοινών ασκήσεων ετοιμότητας.

«Με αυτό το έργο, ενισχύεται τόσο η τοπική επιχειρησιακή ικανότητα, όσο και η κοινή διασυνοριακή μας ετοιμότητα. Η Ελλάδα και ακόμη περισσότερο η Κύπρος, βρίσκονται σε σεισμογενές περιβάλλον λόγω της γεωλογικής τους θέσης, επιβεβαιώνοντας την κρισιμότητα του έργου. Η Κύπρος, καθώς βρίσκεται στο λεγόμενο 'Κύπριο τόξο', στην περιοχή σύγκλισης της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής πλάκας όπου παρατηρείται υψηλή σεισμική δραστηριότητα, καθίσταται ιδιαίτερα ευάλωτη σε σεισμικά φαινόμενα. Οι συνθήκες αυτές επιβεβαιώνουν ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους σεισμούς όχι ως πιθανότητα, αλλά ως ρεαλιστικό και διαρκή κίνδυνο», ανέφερε.

Στην δική του παρέμβαση, ο Υπουργός Δικαισύνης και Δημοσίας Τάξης, Μάριος Χαρτσιώτης, υπογράμμισε ότι το έργο δεν περιορίζεται σε υλικές αναβαθμίσεις, αλλά επεκτείνεται στην εξοικείωση των πυροσβεστικών και διασωστικών δυνάμεων με σύγχρονες τεχνολογίες και μεθόδους πρόληψης, καθώς και σε νέες προσεγγίσεις διαχείρισης φυσικών και τεχνολογικών απειλών. Μέσα από την εκπαίδευση, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη δημιουργία επικαιροποιημένων επιχειρησιακών πρωτοκόλλων, όπως εξήγησε, διαμορφώνεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα πολιτικής προστασίας, με έμφαση στους σεισμούς και τις μαζικές καταστροφές.

Πρόσθεσε ότι ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο του έργου είναι η υλοποίηση κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων με επίκεντρο τους σεισμούς, τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων του προσωπικού, στην ανάπτυξη κοινής επιχειρησιακής αντίληψης μεταξύ των εταίρων και στην εξοικείωση με σύγχρονες τεχνολογίες και μεθόδους πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων.

Αναφορά στην προμήθεια νέου όχηματος συντονισμού που θα ενισχύσει την Πολιτική Άμυνα, το οποίο θα λειτουργεί ως κινητό κέντρο διοίκησης ακόμη και σε συνθήκες πλήρους τηλεπικοινωνιακής κατάρρευσης, έκανε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελίκκος Ηλία. Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στο εκπαιδευτικό σκέλος του έργου, το οποίο περιλαμβάνει τρία εξειδικευμένα εργαστήρια για τη διαχείριση σεισμικών καταστροφών. Ο κ. Ηλία γνωστοποίησε ότι στελέχη των Πυροσβεστικών Σωμάτων Ελλάδας και Κύπρου θα εκπαιδευτούν αρχικά και στη συνέχεια θα αποτελέσουν τους εκπαιδευτές των προγραμμάτων σε Κύπρο και Κρήτη.

Το περιεχόμενο, τους στόχους και τις επιχειρησιακές δυνατότητες που φέρνει το έργο για Κύπρο, Ελλάδα και τους εμπλεκόμενους φορείς, παρουσίασε ο υπεύθυνος του έργου και επικεφαλής Στρατηγικού Σχεδιασμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, Νίκος Μαρδάς. Δήλωσε ότι το έργο στοχεύει σε σημαντική ενίσχυση της Πολιτικής Άμυνας με την δημιουργία ενός νέου διαχειριστικό κέντρο ελέγχου για τον συντονισμό επιχειρήσεων, την προμήθεια σύγχρονου αντισεισμικού εξοπλισμού στις αρμόδιες υπηρεσίες, στολών ειδικών αποστολών και σετ διάσωσης. Παράλληλα, το πρόγραμμα θα συμβάλει στην προμήθεια νέων εργαλείων υποστήριξης, όπως σκηνές πρώτης υποδοχής και υλικοτεχνικό εξοπλισμό για κρίσιμες επιχειρήσεις.