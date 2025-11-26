Χρίστος Τριανταφυλλίδης: Ουδέποτε ενημερώθηκε η Άννα Αριστοτέλους για κρατούμενη που αντί στο κελί έμενε για ώρες σε γραφείο

Την αντίδραση της Άννας Αριστοτέλους μετέφερε μέσω ανακοίνωσης ο νομικός εκπρόσωπός της, ο κ. Κρις Τριανταφυλλίδης, αναφορικά με τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ομολογία κρατούμενης πως μεταφέρθηκε εκτός Κεντρικών Φυλακών για ανάρμοστες πράξεις.

Όπως αναφέρει ο κ. Τριανταφυλλίδης, η πελάτισσά του δηλώνει πως όσο βρισκόταν στη διεύθυνση των Φυλακών δεν ενημερώθηκε ποτέ για οποιοδήποτε τέτοιο περιστατικό και υπογραμμίζει ότι δεν θα επέτρεπε σε καμία περίπτωση να συμβεί κάτι ανάλογο εν γνώσει της. Επισημαίνει επίσης ότι η κ. Αριστοτέλους απορρίπτει πλήρως και κατηγορηματικά κάθε αναφορά σε τέτοιες ενέργειες.

Η πρώην διευθύντρια των Φυλακών παρακολουθεί, όπως σημειώνεται, με έκπληξη τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν και το σωφρονιστικό ίδρυμα.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Αναφερόμενος σε σημερινά δημοσιεύματα περί μεταφοράς κρατουμένης εκτός Κεντρικών Φυλακών δια ανάρμοστες πράξεις κατά την περίοδο που διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών ήτο η πελάτιδα μου κα Άννα Αριστοτέλους έχω οδηγίες από την ίδια να αναφέρω ότι ουδέποτε περιήλθε εις γνώσιν της, ενώ ευρίσκετο εις την διεύθυνση των Κεντρικών Φυλακών, ένα τέτοιο συμβάν, ουδέποτε θα επέτρεπε εν γνώσιν της να ελάμβανε χώρα ένα τέτοιο συμβάν και εν πάση περιπτώσει απορρίπτει κατηγορηματικά και απερίφραστα τέτοιες ενέργειες.

Η πελάτιδα μου παρακολουθεί έκπληκτη τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών εις τις οποίες αναφέρονται και οι Κεντρικές Φυλακές η ίδια δε ουδεμία ανάμιξη επιθυμεί όπως έχει σε αυτές ανεξάρτητα εάν ενδεχομένως κάποιοι, για δικούς τους σκοπούς, εντέχνως προσπαθούν να την μπλέξουν και κατ΄αυτό τον τρόπον να την πλήξουν.

Η πελάτιδα μου, όπως έχω προαναφέρει και στο παρελθόν, έχει απόλυτη εμπιστοσύνη εις την Κυπριακή Δικαιοσύνη και θα προστατεύσει δια παντός νομίμου μέσου, χωρίς η ίδια να χρησιμοποιεί υπογείους μεθόδους, όπως ενδεχομένως γίνεται προσπάθεια από κάποιους να χρησιμοποιήσουν εναντίον της, τα νομικά της δικαιώματα μέχρι τέλους. Δεν έχει δε καμμία αμφιβολία για τη τελική δικαίωση της ανεξάρτητα πόσος χρόνος θα απαιτηθεί δια τούτο και πόση ζημιά θα της προκληθεί εις το μεσοδιάστημα.