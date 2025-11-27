Αυτά που είπε και όσα δεν είπε ο Αγγελίδης

Έλυσε χθες τη σιωπή του ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Σάββας Αγγελίδης, ο οποίος μετά το δημοσίευμα του «Π» την περασμένη Κυριακή για την πρόθεση παραίτησης που εξέφρασε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αποφάσισε να τοποθετηθεί μέσω γραπτής δήλωσης.

Διαβάζοντας πίσω από τις λέξεις του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα προκύπτουν τρία σημαντικά δεδομένα: πρώτον, ότι έκανε σκέψεις που μετατράπηκαν σε πρόθεση για παραίτηση, δεύτερον, ότι όντως δέχθηκε απειλές (χωρίς να αναφέρει από πού) ο ίδιος και η οικογένειά του και τρίτον, υπάρχει έντονη ενόχληση για την Αρχή κατά της Διαφθοράς σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση των ερευνών για τις καταγγελίες που αφορούν τον ίδιο.

Υπάρχουν, όμως, και αυτά για τα οποία ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας δεν αναφέρθηκε στη γραπτή του δήλωση. Όπως για παράδειγμα, εάν ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 16 Νοεμβρίου για την πρόθεσή του να παραιτηθεί, και εάν πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις στις 17 και στις 19 Νοεμβρίου (σ.σ. η δεύτερη στην παρουσία δύο υπουργών) όπου συζητήθηκαν οι λόγοι που ωθούσαν τον Σάββα Αγγελίδη σε παραίτηση.

Ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας υποστηρίζει στη γραπτή του δήλωση ότι, ουδέποτε υπέβαλε παραίτηση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επίσης είπε ότι «πολλές φορές εξέφρασα προβληματισμούς για προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο θεσμός που υπηρετώ και το γεγονός ότι δεν υλοποίησα σκέψεις μου ή προθέσεις μου περί παραίτησης οφείλεται στην αντίδραση και στις ανησυχίες των συνεργατών μου στη Νομική Υπηρεσία για τη συλλογική ευθύνη έναντι του δημοσίου συμφέροντος και του τόπου, αλλά και επίσης προβληματισμούς που μου έθεσαν άτομα που τυγχάνουν του σεβασμού μου. Ευθαρσώς αναφέρω ότι στο παρελθόν αξιολογήθηκαν πληροφορίες για απειλές που αφορούσαν εμένα και μέλη της οικογένειάς μου και υπήρξε ανάλογη διαχείριση από τις αρμόδιες Αρχές. Δεν έχω ποτέ θέσει ζήτημα αποχώρησής μου από τη Νομική Υπηρεσία γι’ αυτό τον λόγο. Συνάμα κάνω έκκληση όπως υπάρξει σεβασμός από όλους γι’ αυτό το πολύ ευαίσθητο θέμα». Ξεκαθάρισε επίσης ότι, ουδέποτε εξέφρασε τη θέση ότι υπάρχει διαφθορά στην Αστυνομία και ότι αυτό θα αποτελούσε ποτέ λόγο για παραίτηση.

«Υπονομεύει τα θεμέλια του κράτους δικαίου»

Ο Σάββας Αγγελίδης σχολίασε και το θέμα με τις καταγγελίες που εκκρεμούν στην Αρχή Κατά της Διαφθοράς και αφορούν τον ίδιο. «Δεν μου επιτρέπεται να προβώ σε δημόσιο σχολιασμό, τόσο για το θέμα της καθυστέρησης όσο και για πιο σοβαρά ζητήματα που εγείρονται επί της διαδικασίας και επί της ουσίας των καταγγελιών που με αφορούν και εκκρεμούν εδώ και χρόνια ενώπιον της Αρχής κατά της Διαφθοράς, λόγω του ότι είμαι άμεσα επηρεαζόμενο πρόσωπο και λόγω της αυτοσυγκράτησης που θεσμικά μου επιβάλλεται. Τονίζω, ωστόσο, ότι η ανοχή που εκ της θέσεώς μου οφείλω να επιδείξω ως προς τη μη ολοκλήρωση εντός εύλογου χρόνου των ερευνών, δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αποδοχή μιας κατάστασης που υπονομεύει τα θεμέλια του κράτους δικαίου. Αυτή η κατάσταση πρέπει να προβληματίσει όλους», τόνισε χαρακτηριστικά. Καταληκτικά, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας ανέφερε ότι «η αποστολή μου δεν είναι να αναλώνω δυνάμεις και να αντιδρώ σε κάθε συκοφαντικό και κακόβουλο σχόλιο ή ενέργειες. Ευελπιστώ ότι θα αφεθούμε ως Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα προς διασφάλιση των συμφερόντων του κράτους».