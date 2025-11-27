Λάρνακα: Εκκενώθηκε το Τμήμα Φορολογίας λόγω αναθυμιάσεων στην αποχέτευση

Εκκενώθηξκε το κτήριο όπου στεγάζονται τα γραφεία του Τμήματος Φορολογίας στη Λάρνακα, νωρίτερα σήμερα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λάρνακας ανταποκρίθηκαν με οχήματα και ομάδα αντιμετώπισης χημικών σε κλήση για αναθυμιάσεις στο σύστημα αποχέτευσης του κτηρίου.

Λόγω του περιστατικού, έγινε προληπτική εκκένωση του κτηρίου και διενεργήθηκε έρευνα σε όλους τους χώρους του κτηρίου με χρήση αναπνευστικών συσκευών.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποιούν τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαχείριση του περιστατικού και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, όπως δηλώνει η Πυροσβεστική Υπηρεσία.