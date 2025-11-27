Εμπρησμός υπερπολυτελών οχημάτων στην Λεμεσό - Μήνυμα στον Ρώσο Πούνιν;

Μεγάλο προβληματισμό και νέο πονοκέφαλο προκαλεί στην Αστυνομία η σοβαρή εγκληματική ενέργεια εμπρησμού τεσσάρων αυτοκινήτων πολυτελείας του γνωστού Ρώσου επιχειρηματία Ντιμίτρι Πούνιν. Τα υπερπολυτελή οχήματα (Tesla, Lamborghini, Mercedes, Porsche) βρίσκονταν σε ιδιωτικό, περιφραγμένο χώρο στην περιοχή Μουτταγιάκας, ενώ στον εν λόγω χώρο υπήρχε και ιδιώτης φρουρός ασφαλείας. Η αξία των αυτοκινήτων «ζαλίζει» και ξεπερνά, σύμφωνα και με επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομία, το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ κάποια από τα κατεστραμμένα οχήματα φαίνεται να είχαν και συλλεκτική αξία. Επισήμως τα δύο αυτοκίνητα ανήκουν στον Πούνιν, με τα άλλα δύο να ανήκουν στον γιο του και σε στενό του συνεργάτη. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για εντοπισμό του δράστη ή των δραστών και το βασικό «όπλο» της Αστυνομίας είναι το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που έχει καταγράψει τον δράστη αλλά και η μαρτυρία του φρουρού ασφαλείας που υπήρχε εκεί και αντιλήφθηκε τον δράστη μερικά δευτερόλεπτα πριν ξεσπάσει η φωτιά. Θεωρείται πάντως δεδομένο ότι ο στόχος των δραστών και των ηθικών αυτουργών ήταν να στείλουν ένα μήνυμα στον επιχειρηματία, και όχι τόσο η πρόκληση και καταστροφή της περιουσίας του.

Ο εν λόγω γνωστός επιχειρηματίας της Λεμεσού ήταν στενός συνεργάτης του προσφάτως δολοφονηθέντα Σταύρου Δημοσθένους, ενώ οι δύο τους μεταξύ άλλων είχαν κοινή θητεία ως ποδοσφαιρικοί παράγοντες στην Καρμιώτισσα. Ο Ντιμίτρι Πούνιν είχε κληθεί για κατάθεση στο ΤΑΕ Λεμεσού μετά τη δολοφονία Δημοσθένους. Πάντως επισήμως η Αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι όσον αφορά τα κίνητρα όλα παραμένουν ανοιχτά, εννοώντας έμμεσα ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρχει οποιαδήποτε σχέση με προηγούμενες εγκληματικές ενέργειες. Εξετάζονται ταυτόχρονα και άλλα ανοιχτά μέτωπα του επιχειρηματία καθώς και πρόσφατες επιχειρηματικές του κινήσεις.

Σε δηλώσεις του στην ΑΔΕ Λεμεσού, ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής, Λευτέρης Κυριάκου, ανέφερε ότι η φωτιά στα τέσσερα οχήματα εκδηλώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. «Αμέσως ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Αστυνομία, η οποία απέκλεισε τη σκηνή και η φωτιά κατασβέστηκε».

Από τη σκηνή, συνέχισε, παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια για σκοπούς εξετάσεων, ενώ ερωτηθείς αν τα οχήματα διέθεταν πιστοποιητικό ασφάλισης, είπε πως αυτό θα ξεκαθαρίσει με την κατάθεση που θα δώσει ο ιδιοκτήτης. Σύμφωνα πάντως με περαιτέρω πληροφορίες του «Πολίτη», τα εν λόγω οχήματα φαίνεται να μην είναι ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρεία που εδρεύει στην Κύπρο αλλά διερευνάται κατά πόσο είναι ασφαλισμένα σε χώρα του εξωτερικού.

Σε παρατήρηση ότι το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης καταγράφει την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά, ο κ. Κυριάκου ανέφερε ότι φαίνεται πως ο δράστης έγινε αντιληπτός από φρουρό της ιδιωτικής ασφάλειας, που βρισκόταν στην περιοχή, «προσπάθησε να πλησιάσει, όμως υπήρξε ανάφλεξη με αποτέλεσμα ο δράστης να τραπεί σε φυγή».