Βαρομετρικό χαμηλό «ADEL»: Βροχές, καταιγίδες και σκόνη πάνω από την Κύπρο

Το βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία ADEL και κέντρο στο βόρειο Αιγαίο, κινείται βορειοανατολικά, επηρεάζοντας την περιοχή της Κύπρου. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί και παροδικά ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι ταραγμένη, ενώ στα νότια και τα ανατολικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ στα δυτικά, τα βόρεια και ενδεχομένως και στα ορεινά, αναμένονται μεμονωμένες βροχές και πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι σταδιακά θα εξασθενίσουν και θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει ταραγμένη στα δυτικά και τα βόρεια, ωστόσο στα νότια και τα ανατολικά θα καταστεί λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 16 στα δυτικά και βόρεια παράλια και γύρω στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και καταιγίδα, τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια και μετά το μεσημέρι στα ορεινά και τα νοτιοανατολικά.

Την Τρίτη, ο καιρός στις πλείστες περιοχές θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές μετά το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια και τα ορεινά. Την Τετάρτη θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ την Τετάρτη αναμένεται να σημειώσει μικρή άνοδο, παραμένοντας ωστόσο κοντά και λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.