Λουΐζα Ανδρέου Φαίδωνος: «Ζητώ από όλους να αφήσουν τα πολιτικά παιγνίδια, δεν είμαι θύμα και δεν έχω φόβο»

«Η οικογένεια μου δέχεται μια συντονισμένη επίθεση, προφανώς για να πληγεί πολιτικά ο σύζυγός μου», αναφέρει η σύζυγος του δήμαρχου Πάφου Λουΐζα Ανδρέου Φαίδωνος σχετικά με ορισμένες αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

«Λυπούμαι», προσθέτει, «που αναγκάζομαι να παρέμβω δημόσια για να διαφυλάξω την οικογένειά μου από κακία και κουτσομπολιά. Θέλω να πω ότι ούτε προστασία χρειάζομαι, ούτε αυτόκλητους προστάτες γεμάτους σκοπιμότητες. Όλοι όσοι πραγματικά με ξέρουν, στον εργασιακό μου χώρο, στην ευρύτερη οικογένεια μας, οι φίλοι μας, ξέρουν ότι δεν είμαι θύμα και δεν έχω φόβο».

Συνεχίζοντας σημειώνει ότι «ζούμε αρμονικά με τον σύζυγο μου εδώ και 20 χρόνια. Διαβεβαιώνω ότι είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, αξιοπρεπής και έντιμος, και είμαι πραγματικά περήφανη γι’ αυτόν και για τις μάχες που δίνει. Ζητώ από όλους να αφήσουν τα πολιτικά παιγνίδια μακριά από εμένα και την οικογένειά μου».